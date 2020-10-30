Кабінет міністрів України дозволив місцевим органам самоврядування використовувати підвищуючі коефіцієнти для збільшення вартості паркування автомобілів.

Міністр розвитку громад та територій виніс на розгляд Кабінету Міністрів питання про внесення змін до порядку формування тарифів на користування платними паркувальними майданчиками. У міністерстві зазначають, що пропоновані ними зміни дозволять удосконалити процес формування тарифів.

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Відповідне рішення 28 жовтня схвалив Кабмін. «Діючі підходи щодо формування тарифів, а саме жорстка прив’язка тарифів до витрат на облаштування і утримання паркувальних майданчиків, відсутність інвестиційної складової у тарифі, позбавляє міста можливості ефективно розвивати паркувальний простір, реалізовуючи заходи зі зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста у робочі дні шляхом гнучкого регулювання вартості послуг паркування у різних зонах, на окремих вулицях, в різні дні тижня та часу, а також вводити на окремих паркінгах прогресивний тариф із метою стимулювання людей до короткострокового паркування», – відзначає Мінрегіон у пояснювальній записці.

Для вирішення цієї проблеми, у Порядку формування тарифів передбачається, що органи місцевого самоврядування можуть додавати до тарифу на паркування певні коефіцієнти для «досягнення оптимального завантаження вулично-дорожньої мережі». Інакше кажучи – ОМС матимуть право встановлювати вищі тарифи на паркування на більш популярних вулицях для того, аби домогтися більш рівномірного розподілу авто містом.

Постанова передбачає можливість застосування наступних коефіцієнтів:

Коефіцієнт, що враховує розташування парковки;

Коефіцієнт, що враховує час користування парковкою;

Коефіцієнт, що враховує тип транспортного засобу;

Коефіцієнт, що враховує категорію осіб, які користуються парковкою.

Останні два коефіцієнти, імовірніше за все, мають застосовуватися для формування знижених тарифів для пільгових категорій громадян та електокарів. Утім, коефіцієнт, який враховує тип транспортного засобу, також може в подальшому бути застосований для встановлення більших тарифів для певних видів авто – наприклад, для авто, які викидають в атмосферу певну кількість шкідливих речовин.

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Разом із тим, проект акту не передбачає збільшення рівня рентабельності паркувального тарифу – він і далі не має перевищувати 12% від собівартості. Тобто, у містах, де рентабельність тарифу на паркування близька до граничної, застосування коефіцієнтів не матиме практичного ефекту на поведінку водіїв та завантаженість доріг і вулиць. В інших же містах можна очікувати підвищення тарифів на паркування у центрі та поблизу місць, де зазвичай «ніде стати».

Винятком із правила не перевищувати 12% рентабельності є включення до тарифу інвестиційної складової, яка, втім, жодним чином не пов’язана із вищезгаданими коефіцієнтами. Інвестиційна складова тарифу – вартість, яка включається до тарифу із метою подальшого використання цих коштів на розширення та утримання паркувальної інфраструктури. При цьому, документ жодним чином не обмежує граничний розмір інвестиційної складової, що фактично означає відсутність жодних обмежень на розмір тарифу.

Крім зміни особливостей формування паркувальних тарифів, проєкт постанови також передбачає, що на паркувальних майданчиках мають бути відведені місця для паркування автомобілів з електричними двигунами, а також місця для передбаченого законодавством чи рішенням місцевої ради пільгового та безоплатного паркування (на додачу до вже передбачених паркувальних місць для осіб з інвалідністю).