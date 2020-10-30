Кабинет министров Украины разрешил местным органам самоуправления использовать повышенные коэффициенты для увеличения стоимости парковки автомобилей.

Министр развития общин и территорий вынес на рассмотрение Кабинета Министров вопрос о внесении изменений в порядок формирования тарифов на пользование платными парковочными площадками. В министерстве отмечают, что предлагаемые ими изменения позволят усовершенствовать процесс формирования тарифов.

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Соответствующее решение 28 октября одобрил Кабмин. “Действующие подходы по формированию тарифов, а именно жесткая привязка тарифов к затратам на обустройство и содержание парковок, отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе, лишает город возможности эффективно развивать парковочное пространство, реализуя мероприятия по уменьшению нагрузки на улично-дорожную сеть города в рабочие дни путем гибкого регулирования стоимости услуг парковки в разных зонах, на отдельных улицах, в разные дни недели и времени, а также вводить на отдельных паркингах прогрессивный тариф с целью стимулирования людей к краткосрочной парковке”, – отмечает Минрегион в пояснительной записке.

Для решения этой проблемы, в Порядке формирования тарифов предусматривается, что органы местного самоуправления могут добавлять к тарифу на парковку определенные коэффициенты для “достижения оптимальной загрузки улично-дорожной сети”. Иначе говоря – ОМС будут иметь право устанавливать более высокие тарифы на парковку на более популярных улицах для того, чтобы добиться более равномерного распределения авто по городу.

Постановление предусматривает возможность применения следующих коэффициентов:

Коэффициент, учитывающий расположение парковки;

Коэффициент, учитывающий время пользования парковкой;

Коэффициент, учитывающий тип транспортного средства;

Коэффициент, учитывающий категорию лиц, которые пользуются парковкой.

Последние два коэффициента, вероятнее всего, должны применяться для формирования пониженных тарифов для льготных категорий граждан и электокаров. Впрочем, коэффициент, который учитывает тип транспортного средства, также может в дальнейшем быть применен для установления больших тарифов для определенных видов авто – например, для авто, которые выбрасывают в атмосферу определенное количество вредных веществ.

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Вместе с тем, проект акта не предусматривает увеличение уровня рентабельности парковочного тарифа – он и дальше не должен превышать 12% от себестоимости. То есть, в городах, где рентабельность тарифа на парковку близка к предельной, применение коэффициентов не будет иметь практического эффекта на поведение водителей и загруженность дорог и улиц. В других же городах можно ожидать повышения тарифов на парковку в центре и вблизи мест, где обычно “негде встать”.

Исключением из правила не превышать 12% рентабельности является включение в тариф инвестиционной составляющей, которая, впрочем, никоим образом не связана с вышеупомянутыми коэффициентами. Инвестиционная составляющая тарифа – стоимость, которая включается в тариф с целью дальнейшего использования этих средств на расширение и содержание парковочной инфраструктуры. При этом, документ никоим образом не ограничивает предельный размер инвестиционной составляющей, что фактически означает отсутствие ограничений на размер тарифа.

Кроме изменения особенностей формирования парковочных тарифов, проект постановления также предусматривает, что на парковочных площадках должны быть отведены места для парковки автомобилей с электрическими двигателями, а также места для предусмотренного законодательством или решением местного совета льготного и бесплатного паркования (в дополнение к уже предусмотренным парковочным местам для лиц с инвалидностью).