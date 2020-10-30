Функция радиоприемника удаляется при обновлении информационно-развлекательной системы. Чтобы ее вернуть надо заплатить 500 долларов.

Компания Tesla постоянно обновляет программное обеспечение своих электромобилей. Добавление новых функций повышает требования к ресурсам, так что владельцы старых моделей могли и не получить эти функции. Это, например, такие развлекательные функции, как Tesla Theater (потоковое видео через YouTube, Netflix, Hulu и Twitch), Tesla Arcade (видеоигры, такие как Beach Buggy Racing 2, Cuphead и Stardew Valley), а также TeslaCam и Sentry Mode. Чтобы эти прелести стали доступны в электромобилях Model S и Model X, необходима замена бортового компьютера.

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Ранее в этом году Tesla начала предлагать обновление информационно-развлекательной системы – Infotainment Upgrade – стоимостью 2500 долларов (обновление с MCU1 к MCU2) для владельцев старых автомобилей Model S и Model X, которое включает упомянутые выше функции. Кстати, еще одной причиной для обновления была проблема, проявившаяся в компьютерах первого поколения.

Однако в обновлении есть минус – оно удаляет функцию радиоприема, изначально присутствующую в Model S и Model X. Такое решение производителя разочаровало некоторых владельцев указанных электромобилей, но у Tesla уже готов ответ. В текущем квартале компания начнет предлагать еще одно обновление – Radio Upgrade. В нем функция радиоприема будет восстановлена. Но не бесплатно. Вот, что говорит сам производитель:

“Покупка и установка Radio Upgrade будет доступна для автомобилей, которые уже прошли Infotainment Upgrade. Для автомобилей, которые еще не прошли обновление Infotainment Upgrade, мы рекомендуем одновременно выполнять установку Infotainment Upgrade и Radio Upgrade. Обновления Radio Upgrade стоит дополнительно 500 долларов плюс налог, и нет никакой разницы в цене при установке Infotainment Upgrade и Radio Upgrade вместе или отдельно”.