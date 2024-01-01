Европейские автопроизводители ищут способы обходить штрафы за экологию

В 2025 г. автопроизводители в ЕС должны продавать более 20% электромобилей, чтобы избежать штрафов, которые потенциально могут превысить €15 млрд.

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Ожидается, что Еврокомиссары предложат автопроизводителям использовать “углеродные кредиты”, которые они смогут покупать у производителей электромобилей, таких как Tesla. Со своей стороны европейские автопроизводители быстро формируют альянсы, чтобы увеличить долю электромобилей в своих продажах.

Stellantis, Toyota, Ford, Subaru и Mazda планируют объединиться с Tesla. “Участие в пуле Tesla будет способствовать достижению наших целей по выбросам в Европе, одновременно оптимизируя наши ресурсы”, - заявили в Stellantis. Также Stellantis добавила свой новый китайский бренд Leapmotor в расчет показателя по СО2.

Mercedes-Benz создал отдельный пул с Volvo, Polestar и Smart, используя свою связь с Geely. В то же время BMW, Volkswagen и Renault еще не присоединились к пулам, но демонстрируют готовность достичь целей путем расширения продаж электромобилей.