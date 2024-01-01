Європейські автовиробники шукають способи обходити штрафи за екологію

У 2025 р. автовиробники в ЄС мають продавати понад 20% електромобілів, щоб уникнути штрафів, які потенційно можуть перевищити €15 млрд.

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Очікується, що Єврокомісари запропонують автовиробникам використовувати “вуглецеві кредити”, які вони зможуть купувати у виробників електромобілів, таких як Tesla. Зі свого боку європейські автовиробники швидко формують альянси, щоб збільшити частку електромобілів у своїх продажах.

Stellantis, Toyota, Ford, Subaru і Mazda планують об’єднатися з Tesla. “Участь у пулі Tesla сприятиме досягненню наших цілей щодо викидів у Європі, одночасно оптимізуючи наші ресурси”, - заявили у Stellantis. Також Stellantis додала свій новий китайський бренд Leapmotor до розрахунку показника з СО2.

Mercedes-Benz створив окремий пул з Volvo, Polestar і Smart, використовуючи свій зв’язок з Geely. Водночас BMW, Volkswagen і Renault ще не приєдналися до пулів, але демонструють готовність досягти цілей шляхом розширення продажів електромобілів.