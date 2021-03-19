С мая 2021 года в Евросоюзе стартует использование новой евро-этикетки (наклейки на шины), которая позволит получать потребителям больше информации о шинах, которые продаются в розничной сети.

На новой евроэтикетке предусмотрены следующие изменения:

появятся поля для нанесения основной информации. Это марка, модель шины, ее типоразмер с индексами скорости и грузоподъемности;

предусмотрено поле для артикула (идентификатор типа шины);

будут модернизированы диаграммы топливной экономичности (сопротивление качению) и тормозных свойств на мокром асфальте. Уровень внешнего шума в децибелах теперь обозначается в числовом виде и буквами A, B и C, которые информируют, что шина относится к одному из трех классов. Ранее вместо буквенного обозначения применялась диаграмма в виде звуковых волн.

появится QR-код, который обеспечивает переход к базе данных EPREL (Европейский реестр маркировки энергоэффективности товаров). В нем содержится информационное письмо изделий. Это своего рода паспорт шины, где отображается вся информация, которая есть на евроэтикетке, а также дата начала и окончания производства соответствующей модели шин. Такие информационные письма вносятся в базу данных EPREL производителями шин индивидуально.

Благодаря QR коду на новой евроэтикетке потребители также смогут получить прямой доступ к информации о шинах и сохранить ее на своем электронном носителе. Перед реализацией шин в странах ЕС поставщик (производитель, импортер, сертифицированный представитель) должен зарегистрировать шины. Регистрация артиклей доступна с 12 октября 2020 года. Потребители получат доступ к базе данных ERPEL с 1 мая 2021 года. База данных будет доступна через публичную веб-страницу.

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Также новая евроэтикетка получила две пиктограммы (3PMSF), которые информируют о возможности этой шины обеспечивать соответствующие свойства на снегу, а в случае с шинами типа С1 – и на льду.

На новой этикетке классы от A до C остались без изменений. Шины для легковых автомобилей и коммерческих грузовиков, которые ранее по сопротивлению качению и сцеплению на мокрой дороге принадлежали к классу E, теперь будут перенесены в класс D. В свою очередь, шины, которые ранее принадлежали к классам F и G, будут перенесены в класс E. Это делает этикетку более понятной.

Новые положения по евроэтикеткам также распространяются и на шины для автобусов и грузовиков (шины типов С1, С2 и С3).

"Новая маркировка шин должна помочь автовладельцам выбирать более экономичные шины и получить информацию о тормозных свойствах на мокром асфальте. Как для конечных пользователей, так и для владельцев коммерческого транспорта выбор шин с более низким сопротивлением качению может привести к существенной экономии расходов на топливо, а также к снижению выбросов отработанных газов в атмосферу. Четкая информация о сцепных свойствах на мокрой дороге будет способствовать повышению безопасности движения, а информация об уровне шума предназначена для снижения шумности транспортных средств, что особенно важно в условиях скоростных трасс, которые проходят через населенные пункты. Чтобы наши украинские клиенты могли получить полную информацию об изменениях, мы подготовили для них подробную информацию на вебсайте", - отметил Степан Иванык, региональный менеджер Continental по продаже шин в Украине.

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На одну наклейку производителя меньше

С января 2021 года в регионе EMEA, который охватывает Европу, Ближний Восток и Африку, компания Continental начала использовать только одну из двух наклеек производителя, которые всегда использовались на новых шинах. Благодаря этому шагу производитель шин ежегодно избежит необходимости избавляться от отходов общим весом около 110 тонн. Именно столько приходится утилизировать наклеек, оборванных в шинных центрах, в шиномонтажах, в торговых точках, а также на заводах по производству шин, где также нужно отправлять в утиль защитную фольгу, на которую сначала были нанесены наклейки. Интересный факт – суммарная фольга-подложка и наклейки имеют длину около 6,4 км, что больше чем в три раза превышает длину бульвара на Елисейских полях в Париже.

Наклейка, от которой компания решила отказаться, имела логотип соответствующего бренда, например, Continental, Uniroyal, Semperit и Barum. Для продавцов шин эти наклейки упрощали процесс их поиска на складах в условиях плохого освещения.

Информация, необходимая для продавцов и покупателей, такая как марка шины, типоразмер, артикул и другие данные, будет перенесена на евроэтикетку. Согласно законодательству Европейского Союза и других стран она является обязательной. "Согласно украинскому законодательству – маркировка ЕС в Украине не является обязательной. Однако украинские потребители могут использовать евроэтикетку как источник информации о свойствах шины, которые производитель предоставляет с полной ответственностью. Одновременно наличие маркировки ЕС свидетельствует, что данная шина оригинальная и соответствует всем европейским нормам безопасности", – подчеркивает Степан Иванык, региональный менеджер Continental по продаже шин в Украине.