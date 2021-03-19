З травня 2021 року в Євросоюзі стартує використання нової євроетикетки (наклейка на шини), яка дозволить отримувати споживачам більше інформації про шини, що продаються в роздрібній мережі.

На новій євроетикетці передбачені наступні зміни:

з’являться поля для нанесення основної інформації. Це марка, модель шини, її типорозмір з індексами швидкості та вантажопідйомності;

передбачено поле для артикулу (ідентифікатор типу шини);

будуть модернізовані діаграми паливної економічності (опір коченню) і гальмівних властивостей на мокрому асфальті. Рівень зовнішнього шуму в децибелах тепер позначається в числовому вигляді та літерами A, B та C, які інформують, що шина належить до одного з трьох класів. Раніше замість літерного позначення застосовувалася діаграма у вигляді звукових хвиль.

з’явиться QR-код, який забезпечує перехід до бази даних EPREL (Європейський реєстр маркування енергоефективності товарів). У ньому міститься інформаційний лист виробів. Це свого роду паспорт шини, де відображається вся інформація, яка є на євро-етикетці, а також дата початку і закінчення виробництва відповідної моделі шин. Такі інформаційні листи вносяться в базу даних EPREL виробниками шин індивідуально.

Завдяки QR коду на новій євроетикетці споживачі також зможуть отримати прямий доступ до інформації про шини та зберегти її на своєму електронному носії. Перед реалізацією шин у країнах ЄС постачальник (виробник, імпортер, сертифікований представник) має зареєструвати шини. Реєстрація артиклів доступна з 12 жовтня 2020 року. Споживачі отримають доступ до бази даних ERPEL з 1 травня 2021 року. База Даних буде доступна через публічну веб-сторінку.

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Також нова євроетикетка отримала дві піктограми (3PMSF), які інформують про можливості цієї шини забезпечувати відповідні властивості на снігу, а у випадку з шинами типу С1 – і на льоду.

На новій етикетці класи від A до C залишилися без змін. Шини для легкових автомобілів і комерційних фургонів, які раніше по опору коченню і зчепленню на мокрій дорозі належали до класу E, тепер будуть перенесені до класу D. У свою чергу, шини, які раніше належали до класів F та G, будуть перенесені до класу E. Це робить етикетку більш зрозумілою.

Нові положення стосовно євроетикеток також розповсюджуються і на шини для автобусів і вантажівок (шини типів С1, С2 и С3).

“Нове маркування шин повинно допомогти автовласникам вибирати більш економічні шини і отримати інформацію про гальмівні властивості на мокрому асфальті. Як для кінцевих користувачів, так і для власників комерційного транспорту вибір шин з більш низьким опором коченню може привести до істотної економії витрат на паливо, а також до зниження викидів відпрацьованих газів в атмосферу. Чітка інформація про зчіпні властивості на мокрій дорозі сприятиме підвищенню безпеки руху, а інформація про рівень шуму призначена для зниження шумності транспортних засобів, що особливо важливо в умовах швидкісних трас, які проходять через населені пункти. Щоб наші українські клієнти могли отримати повну інформацію про зміни, ми підготували для них детальну інформацію на вебсторінці”, - зазначив Степан Іваник, регіональний менеджер Continental з продажу шин в Україні.

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На одну наклейку виробника менше

З січня 2021 року в регіоні EMEA, який охоплює Європу, Близький Схід і Африку, компанія Continental почала використовувати тільки одну з двох наклейок виробника, які завжди використовувались на нових шинах. Завдяки цьому кроку виробник шин щорічно уникне необхідності позбавлятися відходів загальною вагою близько 110 тон. Саме стільки доводиться утилізувати наклейок, обірваних в шинних центрах, в шиномонтажах, в торгових точках, а також на заводах з виробництва шин, де також потрібно відправляти в утиль захисну фольгу, на яку спочатку були нанесені наклейки. Цікавий факт – сумарна фольга-підкладка і наклейки мають довжину близько 6,4 км, що більше ніж в три рази перевищує довжину бульвару на Єлисейських полях в Парижі.

Наклейка, від якої компанія вирішила відмовитися, мала логотип відповідного бренду, наприклад, Continental, Uniroyal, Semperit та Barum. Для продавців шин ці наклейки спрощували процес їх пошуку на складах в умовах поганого освітлення.

Інформація, необхідна для продавців і покупців, така як марка шини, типорозмір, артикул і інші дані, буде перенесені на євроетикетку. Згідно із законодавством Європейського Союзу та деяких інших країн вона є обов'язковою. “Згідно українського законодавства – маркування ЄС в Україні не є обов’язковим. Однак українські споживачі можуть використовувати євро-етикетку як джерело інформації про властивості шини, які виробник надає з повною відповідальністю. Одночасно наявність маркування ЄС свідчить, що дана шина є оригінальною і відповідає всім європейським нормам безпеки”, - підкреслює Степан Іваник, регіональний менеджер Continental з продажу шин в Україні.