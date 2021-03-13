Коли постає питання про безпеку руху, автомобілісти намагаються купувати найкращі компоненти. Проте, сімейний бюджет не завжди витримує дорогі покупки – можливо, все-таки варто купувати і недорогі комплектуючі?

Безумовно, бюджетні комплектуючі для когось теж випускаються. Але коли йдеться про шини, багато хто з автомобілістів побоюється обирати для себе недорогі моделі: є думка, що такі колеса матимуть незадовільні характеристики. Однак, не все так погано.

Головне при купівлі недорогих шин – вибрати відомого виробника із перевіреною репутацією, який давно присутній на ринку і міцно тримає свій сегмент. Зазначимо, що нижченаведена інформація стосується як літніх, так і зимових шин.

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Чому не варто боятися бюджетних шин

Вони забезпечують безпечну експлуатацію автомобіля при стриманому стилі керування в типових умовах руху для середньостатистичного водія;

Вони за основними характеристиками можуть не відрізнятися від моделей середнього цінового сегменту;

Новий протектор навіть недорогої шини часто-густо забезпечує краще зчеплення з дорогою, ніж зношений до глибини 1,8 – 1,6 мм протектор дорогої моделі шини;

Бюджетні моделі шин коштують дешевше почасти лише тому, що в їхню собівартість не закладена ціна реклами та інші витрати на розкрутку бренду або моделі.

Будь-яка нова шина, навіть недорога, буде кращою за стерту преміальну: глибокий протектор гарантує кращу роботу на мокрій та брудній дорозі

Зрозуміло, що явні недоліки у бюджетних шин теж є, і про них варто знати – особливо тим, хто зібрався переходити на них після тривалої експлуатації машини на преміальній гумі.

Чим погані дешеві шини

Зазвичай вони гірше працюють в нештатних ситуаціях: при аварійному гальмуванні, при екстремальному маневрі, на надмірній швидкості тощо. Водій на дешевій гумі має менше прав на помилку – за кермом треба бути більш ретельним та передбачливим;

Вони мають гірші вторинні характеристики: більш шумні, менш комфортні, менш стійкі до пошкоджень на нерівностях;

Для автомобілів високого класу вибір дешевих моделей покришок може бути обмеженим – наприклад, через розмірність або через індекс швидкості та індекс навантаження;

Бюджетні моделі шин часто не мають так званої розширеної гарантії – заміни покришки у випадку її травматичного (аварійного) пошкодження на вибоїнах.

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Треба сказати, що приймати рішення про купівлю тієї чи іншої моделі шин слід на основі об’єктивної інформації. До якої не варто відносити рекомендації пересічних автомобілістів – навіть якщо це буде ваш добрий знайомий. Пересічний автовласник, навіть досвідчений, не має інструментів для об’єктивної оцінки. Адже потрібна траса із покриттям визначеної шорсткості та вологості, прилади, що вимірюють позитивне та негативне прискорення, кілька комплектів шин-аналогів для порівняння і нарешті, досвід їзди на шинах різних моделей і в різних екстремальних умовах.

Швидкий рух у дощ або по мокрій дорозі – одна з ситуацій, коли бюджетна шина буде гіршою за ту, що відноситься до дорожчого сегменту

Тому робити висновки про характеристики шини і її придатність для ваших умов експлуатації рекомендуємо лише на основі порівняльних тестів, які проводять спеціальні незалежні компанії або редакції автомобільних медіа.

Рекомендація Авто24

Певно, на нас образяться продавці вживаних шин, але ми хочемо нагадати одну тільки річ: добряче вживані шини, навіть найкращих преміальних моделей, через знос втрачають більшість своїх переваг і якостей. Задумайтесь: чому практичні європейці викидають не лисі, цілком годні до експлуатації колеса і йдуть купувати нові, аж ніяк не дешеві в умовах європейського споживчого ринку? І зазначимо, що в розвинених країнах чималий сегмент ринку складають саме моделі бюджетної і середньої цінових груп.

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