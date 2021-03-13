Когда встает вопрос о безопасности движения, автомобилисты стараются приобретать самые лучшие компоненты. Тем не менее, семейный бюджет не всегда выдерживает дорогие покупки – возможно, все же стоит покупать и недорогие комплектующие?

Безусловно, бюджетные комплектующие для кого-то тоже выпускаются. Но когда речь идет о шинах, многие из автомобилистов опасаются выбирать для себя недорогие модели: есть мнение, что такие колеса будут иметь неудовлетворительные характеристики. Однако, не все так плохо.

Главное при покупке недорогих шин – выбрать известного производителя с проверенной репутацией, который давно присутствует на рынке и крепко держит свой сегмент. Отметим, что нижеследующая информация касается как летних, так и зимних шин.

Читайте также: Датчики давления шин в авто: для чего, как ухаживать и как выбрать

Почему не стоит бояться бюджетных шин

Они обеспечивают безопасную эксплуатацию автомобиля при сдержанном стиле управления в типичных условиях движения для среднестатистического водителя;

Они по основным характеристикам могут не отличаться от моделей среднего ценового сегмента;

Новый протектор даже недорогой шины обычно обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, чем изношенный до глубины 1,8-1,6 мм протектор дорогой модели шины;

Бюджетные модели шин стоят дешевле отчасти лишь потому, что в их себестоимость не заложена цена рекламы и прочие затраты на раскрутку бренда или модели.

Любая новая шина, даже недорогая, будет лучше стертой премиальной: глубокий протектор гарантирует лучшую работу на мокрой и грязной дороге

Понятно, что явные недостатки у бюджетных шин тоже есть, и о них стоит знать – особенно тем, кто собрался переходить на них после длительной эксплуатации машины на премиальной резине.

Чем плохи дешевые шины

Обычно они хуже работают в нештатных ситуациях: при аварийном торможении, при экстремальном маневре, на чрезмерной скорости и тому подобное. Водитель на дешевой резине имеет меньше прав на ошибку – за рулем нужно быть более аккуратным и предусмотрительным;

Они имеют худшие вторичные характеристики: более шумные, менее комфортные, менее устойчивые к повреждениям на неровностях;

Для автомобилей высокого класса выбор дешевых моделей покрышек может быть ограниченным – например, из-за размерности или из-за индекса скорости и индекса нагрузки;

Бюджетные модели шин часто не имеют так называемой расширенной гарантии – замены покрышки в случае ее травматического (аварийного) повреждения на ухабах.

Читайте также: Почему все время спускают шины: причины и что делать

Надо сказать, что принимать решение о покупке той или иной модели шин следует на основе объективной информации. К которой не стоит относить рекомендации рядовых автомобилистов – даже если это будет ваш хороший знакомый. Рядовой автовладелец, даже опытный, не имеет инструментов для объективной оценки. Потому что для этого нужна трасса с покрытием определенной шероховатости и влажности, приборы, измеряющие положительное и отрицательное ускорение, несколько комплектов шин-аналогов для сравнения и, наконец, опыт езды на шинах разных моделей и в различных экстремальных условиях.

Быстрое движение в дождь или по мокрой дороге – одна из ситуаций, когда бюджетная шина будет хуже относящейся к более дорогому сегменту

Поэтому делать выводы о характеристиках шины и ее пригодности для ваших условий эксплуатации рекомендуем только на основе сравнительных тестов, которые проводят специальные независимые компании или редакции автомобильных медиа.

Рекомендация Авто24

Вероятно, на нас обидятся продавцы подержанных шин, но мы хотим напомнить только одну вещь: сильно подержанные шины, даже самых лучших премиальных моделей, из-за износа теряют большинство своих преимуществ и качеств. Задумайтесь: почему практичные европейцы выбрасывают не лысые, а вполне годные к эксплуатации колеса и идут покупать новые, отнюдь не дешевые в условиях европейского потребительского рынка? И отметим, что в развитых странах немалый сегмент рынка составляют именно модели бюджетной и средней ценовых групп.

Читайте также: Как выбирать шины: стоит ли переплачивать за бренд