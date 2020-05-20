Почему непрерывный контроль за давлением в шинах стал обязательным? Как быть, если штатной системы мониторинга в машине нет? На самом деле все очень просто.

Неправильное давление в колесе – это нарушенная управляемость, преждевременная покупка новой шины, а то и тяжелое ДТП. Поэтому на нынешних автомобилях привычным делом стала штатная система TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), в Европе эта система мониторинга давления в шинах стала обязательной для всех новых авто.

Система мониторинга давления поможет обезопасить ваши шины от преждевременного выхода из строя.

Довольно сложная и недешевая, она стала распространенной, потому что рядовому водителю легковушки сегодня непросто заметить на ходу, что колесо спустило: передний привод и высокий уровень комфортности скрывают падение давления.

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Да и шины, как правило, с одной стороны очень уязвимы на неровностях из-за своего низкого профиля, а с другой – не прощают движения с низким давлением и становятся непригодными к ремонту. Поэтому датчики давления в колесах стали настолько популярными.

Как устроена система контроля давления шин

На самом деле, датчики давления в колесах есть не всегда. В относительно недорогих штатных TPMS несоответствие давления выдает датчик антиблокировочной системы тормозов ABS. Секрет в том, что колеса с разным давлением вращаются с разными оборотами, поэтому система замечает большое расхождение и поднимает тревогу. Но определить, с каким именно колесом непорядок, ей тяжело, и на панель выводится сообщение для водителя типа “Проверьте давление в шинах”.

Система TPMS с датчиками, которые вставляются внутрь шины, лучше защищена от воров и дорожных неурядиц

Более совершенный тип мониторинга имеет датчик давления в каждой шине. Он непрерывно меряет давление и температуру, а затем передает данные по радиоканалу в главный блок. Такой вариант типичен для штатных систем мониторинга в дорогих авто, а также – в комплектах, которые продаются как дополнительное оборудование. Довольно распространен вариант размещения датчиков в таких комплектах – не в колесе, а на вентиле, вместо защитного колпачка. Это проще с точки зрения монтажа, но нехорошо с точки зрения защищенности от грязи, снега и воров.

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Важный компонент – экран, на который выводятся данные о давлении и (не всегда) температуре в шине. Если у штатных систем автомобиля эта информация интегрирована в интерфейс борткомпьютера, то в комплекты для самостоятельного оборудования входит отдельный дисплей. Не в каждой машине есть удобное и подходящее место для его установки, да и для салонных воров это дополнительная приманка. Однако, некоторые модели TPMS предлагают передачу данных с датчиков шин по Bluetooth на смартфон.

Между тем, системе – и штатной, и установленной самостоятельно – нужен определенный уход.

Датчики TPMS, которые накручиваются вместо колпачков, легко потерять в процессе эксплуатации

Как ухаживать за датчиками давления в колесах

Калибровка. Время от времени TPMS (даже штатная!) выдает ложный сигнал тревоги, и доведение давления во всех колесах до идеальных значений не убирает аварийное сообщение с щитка приборов. В некоторых конструкциях обнулить ошибку можно самостоятельно, в некоторых для калибровки надо ехать на СТО. Учтите, что давление в колесах на боку, повернутом к солнцу, всегда будет выше, чем на том, который оставался в тени.

Время от времени TPMS (даже штатная!) выдает ложный сигнал тревоги, и доведение давления во всех колесах до идеальных значений не убирает аварийное сообщение с щитка приборов. В некоторых конструкциях обнулить ошибку можно самостоятельно, в некоторых для калибровки надо ехать на СТО. Учтите, что давление в колесах на боку, повернутом к солнцу, всегда будет выше, чем на том, который оставался в тени. Батарейки. В каждом датчике есть миниатюрная батарейка, которую время от времени приходится менять. Кроме денег, это может повлечь за собой проблемы с шиномонтажем (если датчик скрыт в шине). Поэтому, вероятно, может иметь смысл менять старые батарейки попутно – например, превентивно во время очередного сезонного переобувания.

В каждом датчике есть миниатюрная батарейка, которую время от времени приходится менять. Кроме денег, это может повлечь за собой проблемы с шиномонтажем (если датчик скрыт в шине). Поэтому, вероятно, может иметь смысл менять старые батарейки попутно – например, превентивно во время очередного сезонного переобувания. Воры. Те датчики нештатных систем TPMS, которые крепятся снаружи вместо колпачков, легко становятся добычей разного рода воров, а то и просто дворовой детворы. Единственное, что здесь можно посоветовать – использовать такую систему только в дальних путешествиях, а для ежедневных рутинных поездок ставить обычные защитные колпачки. К сожалению, в таком случае каждый раз придется подкачивать все шины компрессором.

Те датчики нештатных систем TPMS, которые крепятся снаружи вместо колпачков, легко становятся добычей разного рода воров, а то и просто дворовой детворы. Единственное, что здесь можно посоветовать – использовать такую систему только в дальних путешествиях, а для ежедневных рутинных поездок ставить обычные защитные колпачки. К сожалению, в таком случае каждый раз придется подкачивать все шины компрессором. Шиномонтаж. Датчики давления, вмонтированные в колеса, можно повредить во время неквалифицированного шиномонтажа. Поэтому при каждом обращении в колесный сервис надо предупреждать мастеров, что под покрышкой установлен датчик.

На современных авто частично спущенную шину водитель может долго не замечать, но это сокращает ее ресурс

Рекомендация Авто24

Система мониторинга давления шин – не просто модный девайс, а очень эффективное средство повысить безопасность движения. Учтите также, что постоянная езда на подспущенной шине разрушает ее каркас и преждевременно выводит колесо из строя – а это уже немалые расходы. Поэтому если у вас не новая машина достаточно высокого класса с хорошей шумоизоляцией и комфортным управлением, которые скрывают проблемы с колесами, стоит установить дополнительную систему мониторинга давления в шинах.

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