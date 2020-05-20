Чому безперервний контроль за тиском у шинах став обов’язковим? Як бути, якщо штатної системи моніторингу на машині немає? Насправді все дуже просто.

Неправильний тиск у колесі – це порушена керованість, передчасна купівля нової шини, а деколи – навіть важке ДТП. Тому на сучасних автомобілях звичною справою стала штатна система TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), в Європі ця система моніторингу тиску у шинах стала обов’язковою для всіх нових авто.

Система моніторінгу тиску допоможе вберегти ваші шини від передчасного виходу з ладу

Доволі складна і недешева, вона стала поширеною, бо пересічному водію легковика сьогодні непросто помітити на ходу, що колесо спустило: передній привід та високий рівень комфортності приховують падіння тиску.

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Та й сучасні шини, як правило, з одного боку дуже вразливі на нерівностях через свій низький профіль, а з іншого – не прощають руху з низьким тиском і стають непридатними до ремонту. Тому датчики тиску у колесах стали настільки популярними.

Як влаштована система контролю тиску шин

Насправді, датчики тиску в колесах є не завжди. У відносно недорогих штатних TPMS невідповідність тиску виказує датчик антиблокувальної системи гальм ABS. Секрет у тому, що колеса з різним тиском обертаються з різними обертами, тож система помічає велику розбіжність і здіймає тривогу. Але визначити, з яким саме колесом негаразд, їй важко, і на панель виводиться повідомлення для водія на кшталт “Перевірте тиск у шинах”.

Система TPMS з датчиками, що вставляються всередину шини, краще захищена від крадіїв і дорожних негараздів

Більш досконалий тип моніторингу має датчик тиску у кожній шині. Він безперервно міряє тиск і температуру, а потім передає дані по радіоканалу до головного блоку. Такий варіант типовий для штатних систем моніторингу в дорогих авто, а також – у комплектах, що продаються як додаткове обладнання. Доволі поширений варіант розміщення датчиків у таких комплектах – не в колесі, а на вентилі, замість захисного ковпачка. Це простіше з точки зору монтажу, але недобре з точки зору захищеності від бруду, снігу та крадіїв.

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Важливий компонент – екран, на який виводяться дані про тиск і (не завжди) температуру в шині. Якщо у штатних систем автомобіля ця інформація інтегрована в інтерфейс борткомп’ютера, то в комплекти для самостійного обладнання входить окремий дисплей. Не в кожній машині є зручне і доречне місце для його встановлення, та й для салонних крадіїв це додаткова приманка. Проте, деякі моделі TPMS пропонують передання даних від датчиків шин по Bluetooth на смартфон.

Між тим, системі – і штатній, і встановленій самостійно – потрібен певний догляд.

Датчики TPMS, що накручуються замість ковпачків легко втратити в процесі експлуатації

Як доглядати за датчиками тиску у колесах

Калібрування . Час від часу TPMS (навіть штатна!) видає хибний сигнал тривоги, і доведення тиску в усіх колесах до ідеальних значень не прибирає аварійного повідомлення з щитка приладів. В деяких конструкціях обнулити помилку можна самостійно, в деяких для калібрування треба їхати на СТО. Врахуйте, що тиск у колесах на боці, повернутому до сонця, завжди буде вище, ніж на тому, що залишався у тіні.

Батарейки. В кожному датчику є мініатюрна батарейка, яку час від часу доводиться міняти. Крім грошей, це може тягти за собою клопіт з шиномонтажем (якщо датчик схований у шині). Тому, певно, може мати сенс міняти старі батарейки принагідно – наприклад, превентивно під час чергового сезонного перевзування.

Крадії. Ті датчики нештатних систем TPMS, що кріпляться зовні замість ковпачків, легко стають здобиччю різного роду крадіїв, а той просто дворової дітлашні. Єдине, що тут можна порадити – використовувати таку систему лише у далеких мандрівках, а для щоденних рутинних поїздок ставити звичайні захисні ковпачки. На жаль, в такому випадку щоразу доведеться підкачувати всі шини компресором.

Шиномонтаж. Датчики тиску, що змонтовані у колесах, можна пошкодити під час некваліфікованого шиномонтажу. Тому при кожному зверненні до колісного сервісу треба попереджати майстрів, що під покришкою встановлено датчик.

На сучасних авто частково спущену шину водій може довго не помічати, але це скорочує її ресурс

Рекомендація Авто24

Система моніторингу тиску шин – не просто модний девайс, а дуже ефективний засіб підвищити безпеку руху. Зважте також на те, що постійна їзда на підспущеній шині руйнує її каркас і передчасно виводить колесо з ладу – а це вже неабиякі витрати. Тому якщо у вас ненова машина достатньо високого класу з доброю шумоізоляцією і комфортним керуванням, які приховують негаразди з колесами, варто встановити додаткову систему моніторингу тиску в шинах.

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