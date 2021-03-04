Компанія Continental на найбільшій у світі виставці технологій CES за представлені ноу-хау в галузі електроніки та програмного забезпечення отримала три нагороди CES 2021 Innovation Awards. Частина проектів можуть стати досить популярними на українському ринку.

Журі конкурсу відзначила три видатні технології:

технологія “прозорого” причепа, яка дозволяє водіям бачити крізь причіп, щоб перевірити область позаду і навколо нього.

звукова система без динаміків Ac2ated Sound, розроблена у співпраці з компанією Sennheiser.

радарний датчик преміум-класу зі збільшеною дальністю дії ARS 540, що дає можливість точніше виявляти менші об'єкти.

Фокусування на технологіях для автономного управління

У зв'язку з пандемією виставка International Consumer Electronics Show (CES, виставка споживчої електроніки, щорічно проходить в січні в Лас-Вегасі, штат Невада, США) в цьому році вперше проводилася в онлайн форматі. Виставка побутової електроніки проводиться з 1967 року, а в 2008 році був відкритий окремий зал для постачальників до автомобільної галузі. З тих пір виставка технологій перетворилася в одне з найбільш очікуваних подій автоіндустрії, де щорічно представляють найцікавіші інноваційні проекти. На виставці CES в цьому році компанія Continental презентувала нові датчики і програмне забезпечення, які складають основу будь-якого автомобіля з автономним управлінням.

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За всю історію цієї виставки нагородами CES Innovation Awards були удостоєні аж вісім інноваційних розробок Continental.

В цьому році одним з найцікавіших проектів була так звана, функція “прозорого” причепа, яка дозволяє віртуально дивитися через монітор камери заднього виду крізь причіп під час руху, тим самим підвищуючи безпеку при маневруванні автомобілем.

Друге нововведення, за яке була отримана нагорода – це перший готовий до виробництва радарний датчик ARS 540 дальньої дії, що забезпечує можливість отримання 4D-зображення. Цей сенсор має високу точність виявлення об'єктів на відстані до 300 метрів, що є важливою умовою для транспортних систем автономного, безпілотного управління.

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І нарешті звукова система Ac2ated, розроблена у співпраці з компанією Sennheiser. У цій системі звичайні динаміки (колонки) замінені виконавчими механізмами, які викликаючи вібрацію елементів салону автомобіля - стелі, дверних карт (обшивки), панелі приладів (торпедо), змушують їх випромінювати звук. Це система в рази економить місце в салоні, на 80% легша і забезпечує винятковий музичний ефект.

Всі ці розробки ще раз демонструють новаторство і технологічність лідерів сучасної автомобільної галузі. За словами Саміра Салман, генерального директора Automotive Technologies, Continental North America, “Подібні нагороди спонукають нас продовжувати шукати нові рішення, які зроблять автомобільний транспорт майбутнього ще більш безпечними, більш ефективними і більш стійкими на дорозі”.