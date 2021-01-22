Нові шини матимуть позначення HL.

Компанія Continental готує до серійного виробництва перші шини з новим індексом навантаження, який отримав маркування “HL” (higher load – з англ. "збільшене навантаження"). Їх вантажопідйомність майже на чверть вища ніж у звичайних шин.

Потреба в таких шинах виникла у зв’язку з більшою вагою електромобілів та моделей з гібридним двигуном, та відповідно більшим навантаженням на шини таких авто. Встановити на такі моделі шини більшого розміру, відповідно з більшою вантажопідйомністю, немає можливості як з точки зору дизайну і компоновки авто, так і з-за підвищення опору коченню, що призводить до зростання споживання електроенергії та зменшення пробігу.

Поява шин Continental HL зі збільшеною вантажопідйомністю в Україні буде досить затребувана, оскільки такі шини також є більш надійними при експлуатації автомобілів в різних географічних умовах.

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Перші легкові шини Continental з новим індексом навантаження “HL” при однаковому робочому тиску мають вищу вантажопідйомність, ніж ті, що виробляли за колишнім стандартом XL (extra load, з англ. “додаткове навантаження”). На боковині нової шини з максимальною вантажопідйомністю маркування ”HL” буде відображене перед розміром шини “HL 245/40 R 19 101 Y XL”. Вантажопідйомність шини HL становить 825 кг, що відповідає індексу навантаження 101. В порівнянні із стандартом XL з індексом навантаження 98, тобто 750 кг, інженери Continental забезпечили 10-процентний приріст вантажопідйомності.

В порівнянні зі звичайними легковими шинами такого ж розміру, які виготовлені за стандартом SL, і мають індекс навантаження 94, тобто 670 кг, вантажопідйомність нових шин HL зросла майже на чверть. До речі, шинами з індексом навантаження 94 оснащені достатньо багато автомобілів, включаючи моделі середнього класу.

Збільшення вантажопідйомності при одночасному задоволенні умов автовиробників вимагало ряду змін як у структурі шин, так і в гумовій суміші. "Нам довелося використати компромісні рішення, які потребували отримання згоди на дуже високому рівні", - пояснює д-р Стефан Габіхт, який відповідав за розробку цих шин. “Що стосується конструкції, ми посилили борт та покращили контур шини, щоб зменшити рівень шуму шини на дорозі. У той же час ми оптимізували гумову суміш і, як результат, змогли досягти низького опору коченню, забезпечити точність керування та зберегти ресурс, тобто довговічність, на традиційному для нас високому рівні”.

В даний час Continental вже випускає перші шини за новим стандартом HL для автовиробників, але вони також будуть доступні на вторинному ринку заміни шин.

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