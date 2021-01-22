Новые шины будут иметь обозначение HL.

Компания Continental готовит к серийному производству первые шины с новым индексом нагрузки, который получил маркировку "HL" (higher load – с англ. "увеличенная нагрузка”). Их грузоподъемность почти на четверть выше, чем у обычных шин.

Потребность в таких шинах возникла в связи с большим весом электромобилей и моделей с гибридным двигателем, и соответственно большей нагрузкой на шины таких авто. Установить на такие модели шины большего размера, соответственно с большей грузоподъемностью, нет возможности как с точки зрения дизайна и компоновки авто, так и из-за повышения сопротивления качению, что приводит к росту потребления электроэнергии и уменьшения пробега.

Появление шин Continental HL с увеличенной грузоподъемностью в Украине будет достаточно востребовано, поскольку такие шины также являются более надежными при эксплуатации автомобилей в разных географических условиях.

Также интересно: независимый тест шин для зимы

Первые легковые шины Continental с новым индексом нагрузки "HL" при одинаковом рабочем давлении имеют высшую грузоподъемность, чем те, которые производили по прежнему стандарту XL (extra load, с англ. "дополнительная нагрузка"). На боковине новой шины с максимальной грузоподъемностью маркировку "HL" будет отображено перед размером шины "HL 245/40 R 19 101 Y XL”. Грузоподъемность шины HL составляет 825 кг, что соответствует индексу нагрузки 101. По сравнению со стандартом XL с индексом нагрузки 98, то есть 750 кг, инженеры Continental обеспечили 10-процентный прирост грузоподъемности.

По сравнению с обычными легковыми шинами такого же размера, которые изготовлены по стандарту SL, и имеют индекс нагрузки 94, то есть 670 кг, грузоподъемность новых шин HL выросла почти на четверть. Кстати, шинами с индексом нагрузки 94 оснащены достаточно много автомобилей, включая модели среднего класса.

Увеличение грузоподъемности при одновременном удовлетворении условий автопроизводителей требовало ряда изменений как в структуре шин, так и в резиновой смеси. "Нам пришлось использовать компромиссные решения, которые нуждались в получении согласия на очень высоком уровне", – объясняет д-р Стефан Габихт, который отвечал за разработку этих шин. "Что касается конструкции, мы усилили борт и улучшили контур шины, чтобы уменьшить уровень шума шины на дороге. В то же время мы оптимизировали резиновую смесь и, как результат, смогли достичь низкого сопротивления качению, обеспечить точность управления и сохранить ресурс, то есть долговечность, на традиционном для нас высоком уровне".

В настоящее время Continental уже выпускает первые шины по новому стандарту HL для автопроизводителей, но они также будут доступны на вторичном рынке замены шин.

Также интересно: как замедлить износ зимних шин.