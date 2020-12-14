Зимой шины на ведущем колесе могут изнашиваться до четырех раз быстрее, чем шины ведомого колеса.

Водителям стоит следить за износом шин, поскольку неравномерный износ отрицательно влияет на безопасность и может привести к лишним затратам.

– Cуществует большая разница в износе шин на передней и задней оси, что означает, что шины следует менять местами. Значительная разница в сцеплении между передними и задними колесами негативно влияет на безопасность вождения. Замена шин местами также позволит вам сэкономить деньги, поскольку вы дольше сможете использовать тот же комплект, – говорит Матти Мори, руководитель отдела технической поддержки клиентов компании Nokian Tyres.

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Испытания, проведенные компанией Nokian Tyres, показали, что во время вождения на зимних шинах передние шины в переднеприводном автомобиле могут изнашиваться до четырех раз быстрее, чем задние шины. В случае летних шин износ передних шин может быть примерно вдвое больше, чем задних.

Управляйте спокойно и осторожно

Спокойное и осторожное вождение снизит скорость износа шин. Следует избегать резких торможений, ускорений и резких движений рулем.

– Это важный вопрос, ведь агрессивное вождение и высокомощные автомобили подвергают шины большему давлению, чем обычно, что может привести к неравномерному износу зимних шин, – говорит Матти Морри.

Чтобы уменьшить износ шины, снизить сопротивление качению и улучшить стабильность вождения, следите, чтобы давление в шинах отвечало нагрузке. При холодной погоде давление в шинах снижается, поэтому зимние шины следует накачивать на 0.2 бара (20 кПа) больше, чем указано производителем.

Рекомендуемое давление в шине указано, например, в инструкции по эксплуатации автомобиля. Давление в шинах всегда следует проверять, когда шины холодные, то есть до начала движения на большие расстояния.

При установке зимних шин обязательно проверяйте остаточную глубину протектора на основных канавках. Также стоит проверять дату производства шин, которая обозначена на боку шины. Последовательность из четырех цифр указывает возраст шины: первые две цифры указывают неделю производства, а две последние – год производства. Один комплект шин следует использовать максимум шесть зимних сезонов.

Советы для уменьшения износа шин