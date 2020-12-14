Взимку шини на ведучому колесі можуть зношуватися до чотирьох разів швидше, ніж шини веденого колеса.

Водіям варто слідкувати за зносом шин, оскільки нерівномірний знос негативно впливає на безпеку і може призвести до зайвих витрат.

– Існує велика різниця в зносі шин на передній і задній осі, що означає, що шини слід міняти місцями. Значна відмінність у зчепленні між передніми та задніми колесами негативно впливає на безпеку водіння. Заміна шин місцями також дозволить вам зекономити гроші, оскільки ви довше зможете використовувати той самий комплект, – каже Матті Морі, керівник відділу технічної підтримки клієнтів компанії Nokian Tyres.

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Випробування, проведені компанією Nokian Tyres, показали, що під час водіння на зимових шинах передні шини у передньоприводному автомобілі можуть зношуватися до чотирьох разів швидше, ніж задні шини. У випадку літніх шин знос передніх шин може бути приблизно вдвічі більшим, ніж задніх.

Керуйте спокійно та застережно

Спокійне та застережне водіння знизять швидкість зносу шин. Слід уникати різких гальмувань, прискорень та різких рухів кермом.

– Це важливе питання, адже агресивне водіння та високопотужні автомобілі піддають шини більшому тиску, ніж зазвичай, що може спричинити нерівномірний знос зимових шин, – каже Матті Моррі.

Щоб зменшити знос шини, знизити опір коченню та покращити стабільність водіння, слідкуйте, щоб тиск у шинах відповідав навантаженню. За холодної погоди тиск у шинах знижується, тож зимові шини слід накачувати на 0.2 бари (20 кПа) більше, ніж вказано виробником.

Рекомендований тиск у шині вказано, приміром, в інструкції з експлуатації автомобіля. Тиск у шинах завжди слід перевіряти, коли шини холодні, тобто до початку руху на великі відстані.

Під час встановлення зимових шин обов’язково перевіряйте залишкову глибину протектора на основних канавках. Також варто перевіряти дату виробництва шин, яка позначена на боку шини. Послідовність з чотирьох цифр вказує вік шини: перші дві цифри вказують тиждень виробництва, а дві останні – рік виробництва. Один комплект шин слід використовувати максимум шість зимових сезонів.

Знос шин впливає на прискорення, гальмування та поздовжнє зчеплення.

Поради для зменшення зносу шин