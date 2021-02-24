Технології автономного водіння мають усі шанси стати невід’ємною складовою мобільності у майбутньому. А хто з розробників досяг у цій сфері найбільшого успіху вже зараз?

За даними Департаменту транспортних засобів Каліфорнії, 29 компаній активно тестують безпілотні автомобілі на дорогах загального користування в штаті та надали результати тест-драйвів.

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Цифри включать кількість пройдених кілометрів і так звані відключення – це ті випадки, коли програмне забезпечення автомобіля виявляє збій або водій взяв управління автомобілем на себе. У цілому за рік автономні автомобілі подолали 1 955 208 миль (3,1 млн км) в автоматичному режимі, при цьому відбулося 3695 відключень.

Але якщо говорити про найбільш розвинену на поточний момент систему автономності, Google Waymo випереджає інших: у минулому році його автопарк подолав майже 630 000 миль (1 млн км) з 29 425 милями на одне відключення (47 тис. км).