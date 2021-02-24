Технологии автономного вождения имеют все шансы стать неотъемлемой составляющей мобильности в будущем. А кто из разработчиков достиг в этой сфере наибольшего успеха уже сейчас?

По данным Департамента транспортных средств Калифорнии, 29 компаний активно тестируют беспилотные автомобили на дорогах общего пользования в штате и предоставили результаты тест-драйвов.

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Цифры включат количество пройденных километров и так называемые отключения – это те случаи, когда программное обеспечение автомобиля обнаруживает сбой или водитель взял управление автомобилем на себя. В целом за год автономные автомобили преодолели 1 955 208 миль (3,1 млн км) в автоматическом режиме, при этом произошло 3695 отключений.

Но если говорить про наиболее развитую на текущий момент систему автономности, Google Waymo опережает других: в прошлом году его автопарк преодолел почти 630 000 миль (1 млн км) с 29 425 милями на одно отключение (47 тыс. км).