Австралиец запатентовал беспилотный дорожный знак, который сможет помочь сделать дорожное движение более безопасным.

Патентная заявка на беспилотный мобильный аварийный строительный знак зарегистрирована в бюро патентов и товарных знаков США. Автор изобретения, который должен помочь автомобилистам и дорожникам в организации безопасного движения, – житель Австралии по имени Норман Бойл.

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Судя по эскизам, система не имеет бортовых элементов управления. Автономный дорожный знак может функционировать в нескольких режимах, включая и полностью автономный. В этом случае, он ориентируется в пространстве с помощью камер, датчиков и GPS-навигации. Во время использования в тех местах, где не доступны автономные технологии, устройством можно управлять дистанционно.

Планируется, что питать систему будет электродвигатель. Кроме основной функции – строительного рекламного щита – в описании упоминается множество других бортовых систем и возможностей, включая даже тушение пожара. Также автор описывает возможность использования парка передвижных дорожных знаков, которые могут самостоятельно двигаться вокруг рабочей зоны, обеспечивая актуальной информацией и строителей, и автомобилистов.

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