В Украину привезли еще один Lamborghini Aventador SVJ. Лимитированный суперкар Ламборгини заметили на пограничном пункте пропуска во Львовской области.

По неофициальным данным, растаможка автомобиля обошлась около 160 тыс. долларов, а цена Lamborghini Aventador SVJ – примерно $ 500 тысяч. То есть, суммарно потрачено около 18 миллионов гривен.

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Всего выпустят только 900 таких купе и 800 родстеров. В Украину привезли именно купе. Автомобиль оснащен 6,5-литровым 770-сильным V12 и способен разогнаться до сотни за 2,8 с и развить скорость более 350 км/ч. Суперкар Ламборгини получил адаптивные амортизаторы, управляемые задние колеса и керамические тормоза.

Отличить Lamborghini Aventador SVJ можно по карбоновому обвесу и антикрылу с килем. Именно у этого автомобиля предусмотрены кованые диски Leirion Forged Shiny Black диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм – сзади.

Напомним, что в Украине уже несколько месяцев ездит родстер Lamborghini Aventador SVJ на еврономерах.

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