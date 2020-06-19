В Україну привезли ще один Lamborghini Aventador SVJ. Лімітований суперкар Ламборгіні помітили на прикордонному пункті пропуску у Львівській області.

За неофіційними даними, розмитнення авто обійшлася близько 160 тис. доларів, а ціна Lamborghini Aventador SVJ - приблизно $ 500 тис. Тобто, сумарно витрачено близько 18 млн. гривень.

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Всього випустять тільки 900 таких купе і 800 родстерів. В Україну привезли саме купе. Автомобіль оснащений 6,5-літровим 770-сильним V12 і здатний розігнатися до сотні за 2,8 с і розвинути швидкість понад 350 км / год. Суперкар Ламборгіні отримав адаптивні амортизатори, керовані задні колеса і керамічні гальма.

Відрізнити Lamborghini Aventador SVJ можна по карбоновому обвісу і антикрилам з кілем. Саме у цього авто передбачені ковані диски Leirion Forged Shiny Black діаметром 20 дюймів спереду і 21 дюйм - ззаду.

Нагадаємо, що в по Україні вже кілька місяців їздить родстер Lamborghini Aventador SVJ на Єврономерах.

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