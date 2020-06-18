Его открытие запланировано на 2021.

Руководитель проекту "Бухта Радости" Олесь Кальницкий планирует окончательно обустроить парк и открыть Музей специального транспорта в 2021 году. Кроме него, рядом будет музей архитектуры.

В Музее специального транспорта должно быть представлено более ста единиц ретро-автомобилей, частный парк, сцена для проведения музыкальных выступлений. Культурный объект будет размещен на улице Штабной, где раньше было зеленое хозяйства "Днепроспецстали".

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Уже сейчас в музее под открытым небом представлены более 100 редких автомобилей, среди которых – уникальный автобус французского производства, "ялтинский" троллейбус, чья история приобретения получила широкое освещение в национальных СМИ. Формат и экспозиция музея не повторяют существующие собрания ретро-автомобилей.

Большая территория со временем превратится в зеленый парк с уютными аллеями и сценической площадкой для выступлений музыкантов. Территория отдыха, получившая название "JoyBay", по замыслу владельцев, будет иметь собственную транспортную остановку.

Это будет уже второй после "Фаэтона" автомобильный музей в Запорожье.

Напомним, что 15 автомобильных музеев можно посетить виртуально.