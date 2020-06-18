Його відкриття заплановано на 2021 рік.

Керівник проєкту "Бухта Радості" Олесь Кальницький планує остаточно облаштувати парк та відкрити Музей спеціального транспорту у 2021 році. Окрім нього, поряд буде музей архітектури.

В Музеї спеціального транспорту має бути представлено більше ста одиниць ретро-автівок, приватний парк, сцена для проведення музичних виступів. Культурний об'єкт буде розміщено на вулиці Штабній, де раніше було зелене господарства “Дніпроспецсталі”.

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Вже зараз у музеї просто неба представлені понад 100 рідкісних авто, серед яких, - унікальний автобус французького виробництва, “ялтинський” тролейбус, чия історія придбання дістала широке висвітлення у національних ЗМІ. Формат та експозиція музею не повторюватимуть існуючі зібрання ретро-автомобілів.

Велика територія згодом перетвориться на зелений парк із затишними алеями та сценічним майданчиком для виступів музикантів. Територія відпочинку, що отримала назву “JoyBay”, за задумом власників, матиме і власну транспортну зупинку.

Це буде вже другий після “Фаетону” автомобільний музей в Запоріжжі.

Нагадаємо, що 15 автомобільних музеїв можна відвідати віртуально.