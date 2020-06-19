Австралієць запатентував безпілотний дорожній знак, який зможе допомогти зробити дорожній рух безпечнішим.

Патентна заявка на безпілотний мобільний аварійний будівельний знак зареєстрована в бюро з патентів та товарних знаків США. Автор винаходу, котрий має допомогти автомобілістам і дорожникам в організації безпечного руху, - мешканець Австралії на ім'я Норман Бойл.

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Судячи з ескізів, система не має бортових елементів управління. Автономний дорожній знак може функціонувати в кількох режимах, включно і з повністю автономним. У цьому випадку, він орієнтується у просторі за допомогою камер, датчиків та GPS-навігації. Під час використання в тих місцях, де не доступні автономні технології, пристроєм можна керувати дистанційно.

Планується, що живити систему буде електродвигун. Крім основної функції - будівельного рекламного щита - в описі згадується безліч інших бортових систем і можливостей, включно навіть з гасінням пожежі. Також автор описує можливість використання парку пересувних дорожніх знаків, які можуть самостійно рухатися навколо робочої зони, забезпечуючи актуальною інформацією і будівельників, і автомобілістів.

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