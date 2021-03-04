Компания Continental на крупнейшей в мире выставке технологий CES за представленные ноу-хау в области электроники и программного обеспечения получила три награды CES 2021 Innovation Awards. Часть проектов могут стать достаточно популярными на украинском рынке.

Жюри конкурса отметила три выдающиеся технологии:

технология “прозрачного” прицепа, которая позволяет водителям видеть сквозь прицеп, чтобы проверить область позади и вокруг него.

звуковая система без динамиков Ac2ated Sound, разработанная в сотрудничестве с компанией Sennheiser.

радарный датчик премиум-класса с увеличенной дальностью действия ARS 540, что дает возможность точнее обнаруживать меньшие объекты.

Фокусировка на технологиях для автономного управления

В связи с пандемией выставка International Consumer Electronics Show (CES-выставка потребительской электроники, ежегодно проходящая в январе в Лас-Вегасе, штат Невада, США) в этом году впервые проходила в онлайн формате. Выставка бытовой электроники проводится с 1967 года, а в 2008 году был открыт отдельный зал для поставщиков в автомобильной отрасли. С тех пор выставка технологий превратилась в одно из самых ожидаемых событий автоиндустрии, где ежегодно представляют самые интересные инновационные проекты. На выставке CES в этом году компания Continental представила новые датчики и программное обеспечение, которые составляют основу любого автомобиля с автономным управлением.

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За всю историю этой выставки наградами CES Innovation Awards были удостоены восемь инновационных разработок Continental.

В этом году одним из самых интересных проектов была так называемая, функция “прозрачного” прицепа, которая позволяет виртуально смотреть через монитор камеры заднего вида сквозь прицеп во время движения, тем самым повышая безопасность при маневрировании автомобилем.

Второе новшество, за которое была получена награда – это первый готовый к производству радарный датчик ARS 540 дальнего действия, обеспечивающий возможность получения 4D-изображения. Этот сенсор имеет высокую точность обнаружения объектов на расстоянии до 300 метров, что является важным условием для транспортных систем автономного, беспилотного управления.

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И наконец звуковая система Ac2ated, разработанная в сотрудничестве с компанией Sennheiser. В этой системе обычные динамики (колонки) заменены исполнительными механизмами, вызывая вибрацию элементов салона автомобиля – потолка, дверных карт (обшивки), панели приборов (торпедо), заставляют их излучать звук. Это система в разы экономит место в салоне, на 80% легче и обеспечивает исключительный музыкальный эффект.

Все эти разработки еще раз демонстрируют новаторство и технологичность лидеров современной автомобильной отрасли. По словам Самира Салман, генерального директора Automotive Technologies, Continental North America, “Подобные награды побуждают нас продолжать искать новые решения, которые сделают автомобильный транспорт будущего еще более безопасными, более эффективными и более устойчивыми на дороге”.