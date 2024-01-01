Европейских автопроизводителей оштрафовали за утилизацию авто

Еврокомиссия оштрафовала Volkswagen, Stellantis и 13 других автопроизводителей и их отраслевую ассоциацию на общую сумму €458 млн за участие в картельном сговоре по утилизации транспортных средств, который действовал с 2002 по 2017 годы.

Читайте также: 120 новеньких Chevrolet Corvette C8 2021 года выпуска ждут утилизации

Компании договорились не конкурировать в рекламе пригодности своих автомобилей к вторичной переработке и не разглашать количество переработанных материалов, использованных в новых транспортных средствах, пишет Укравтопром со ссылкой на Reuters.

Они также коллективно решили не платить автодемонтажникам за переработку старых автомобилей, несмотря на то, что законы ЕС требуют от автопроизводителей покрывать такие расходы.



Самый большой штраф в €127,69 млн получил Volkswagen, за ним следуют Stellantis (€99,5 млн), Renault-Nissan (€81,46 млн) и Ford (€41,46 млн), среди других оштрафованных - Toyota, Honda, Hyundai и GM. Отраслевая ассоциация ACEA, как координатор, была оштрафована на €500 000.

Все компании признали свою вину в обмен на уменьшение штрафов на 10%.