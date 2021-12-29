Чрезвычайно печальное зрелище. Все эти спорткары были повреждены торнадо прямо на парковке завода. Теперь их должны уничтожить.

Дефицит чипов, локдауны и другие бедствия повлекли за собой хаос в автомобильной индустрии. На некоторые популярные модели новых автомобилей очереди растянулись на год и больше. В такие времена особенно трудно смириться с необходимостью уничтожить целую партию новеньких авто, пусть и поврежденных стихией.

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Можно не сомневаться, что в автомастерских нашли бы способ вернуть эти Chevrolet Corvette C8 к жизни. Отметим, что базовая версия американского среднемоторного спорткара стоит от 60 тысяч долларов.

Ранее в этом месяце торнадо разрушил завод Chevrolet Bowling Green в штате Кентукки – место, где выпускают Corvette. Около 120 автомобилей, стоявших на парковочной площадке завода, признаны не подлежащими ремонту. Сейчас эти машины собрали вместе, чтобы отправить в утиль. Десять дюжин – это еще не окончательная цифра, а только автомобили с очевидными “фатальными” повреждениями. Сейчас сотрудники завода проверяют другие спорткары, поврежденные торнадо, так что в утиль могут отправить больше машин.

Ущерб, нанесенный заводу, был достаточно значительным, чтобы остановить производство, а задержка лишь усилится из-за того, что поврежденные торнадо автомобили все еще нуждаются в замене.