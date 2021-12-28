Электрическое купе с откидной крышей было выпущено в 2011 году, а на одометре всего две тысячи километров.

Выход давно обещанного Tesla Roadster 2 еще ждать и ждать – сроки его запуска постоянно откладываются. Между тем, электрокары, базой которым служила платформа Lotus Elise, хорошо растут в цене. Особенно хорошо сохранены экземпляры, как тот, который сейчас продают в США.

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Tesla Roadster первого поколения выпускалась с 2008 по 2012 годы. За это время было выпущено всего 2450 машин. Эксперты Hagerty уже не первый год включают Tesla Roadster в список будущей классики – автомобилей, которые приобретают статус коллекционных и со временем могут расти в цене. По их оценке, средняя стоимость этого автомобиля в отличном состоянии сегодня – 97 тысяч долларов. В настоящее время на онлайн аукционе Bring a Trailer самая высокая ставка за рубиново-красный Tesla Roadster достигла 90 500 долларов, а до завершения торгов осталось еще шесть дней. Ввиду небольшого пробега электрокара и его отличного состояния, можно не сомневаться, что цена лота легко переступит порог в 100 тысяч. И это все равно будет вдвое дешевле будущего Tesla Roadster нового поколения. Также отметим, что в прошлом году в Швейцарии последний из первых Tesla Roadster был продан за рекордную сумму в 1,3 миллиона евро.

Фото: Tesla Roadster Sport первого поколения / Bring a Trailer

Выставленный на продажу красный родстер имеет не только идеальное состояние, но и чистую сервисную историю и отчет на Carfax. Автомобиль выставлен на продажу в штате Колорадо.

Спорткар на базе Lotus Elise оснащен черными легкосплавными дисками – 16-дюймовыми спереди и 17-дюймовыми сзади. Имеет двойную подвеску с регулируемыми амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости, а торможение обеспечивается суппортами AP Racing с колодками Brembo и вентилируемыми роторами. Одномоторная силовая установка работает от аккумуляторной батареи на 53 кВт*ч. Двигатель приводит в движение задние колеса и генерирует 288 л.с. мощности и 400 Нм крутящего момента.

Комплектация автомобиля включает в себя черные кожаные сиденья с подогревом, кондиционер, круиз-контроль, информационно-развлекательную систему Alpine с навигацией и электростеклоподъемники.