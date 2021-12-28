Електричне купе з відкидним дахом було випущене у 2011 році, а на одометрі має лише дві тисячі кілометрів.

Виходу давно обіцяного Tesla Roadster 2 ще чекати й чекати – терміни його запуску постійно відкладаються. Тим часом електрокари, базою яким служила платформа Lotus Elise, добре зростають в ціні. Особливо добре збережені екземпляри, як той, що зараз торгують у США.

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Tesla Roadster першого покоління випускався з 2008 по 2012 роки. За цей час було випущено лише 2450 машин. Експерти Hagerty вже не перший рік включають Tesla Roadster до списку майбутньої класики – автомобілів, що набувають статусу колекційних та з часом можуть зростати в ціні. За їх оцінкою, середня вартість цього автомобіля у відмінному стані сьогодні – 97 тисяч доларів. Наразі на онлайн аукціоні Bring a Trailer найвища ставка за рубіново-червоний Tesla Roadster сягнула 90 500 доларів, а до завершення торгів залишилось ще шість днів. Зважаючи на невеликий пробіг електрокара та його відмінний стан, можна не сумніватись, що ціна лоту легко переступить поріг у 100 тисяч. І це все одно буде вдвічі дешевше за майбутній Tesla Roadster нового покоління. Також зазначимо, що минулого року у Швейцарії останній з перших Tesla Roadster продали за рекордну суму в 1,3 мільйона євро.

Фото: Tesla Roadster Sport першого покоління / Bring a Trailer

Виставлений зараз на продаж червоний родстер має не лише ідеальний стан, а й чисту сервісну історію та звіт на Carfax. Автомобіль виставлено на продаж у штаті Колорадо.

Спорткар на базі Lotus Elise оснащений чорними легкосплавними дисками – 16-дюймовими спереду та 17-дюймовими ззаду. Має подвійну підвіску з регульованими амортизаторами та стабілізаторами поперечної стійкості, а гальмування забезпечується супортами AP Racing з колодками Brembo та вентильованими роторами. Одномоторна силова установка працює від акумуляторної батареї на 53 кВт*год. Двигун приводить в рух задні колеса і генерує 288 к.с. потужності та 400 Нм крутного моменту.

Комплектація автомобіля включає чорні шкіряні сидіння з підігрівом, кондиціонер, круїз-контроль, інформаційно-розважальну систему Alpine з навігацією та електросклопідйомники.