Надзвичайно сумне видовище. Усі ці спорткари були пошкоджені торнадо прямо на паркувальному майданчику заводу. Тепер їх мають знищити.

Дефіцит чіпів, локдауни та інші лиха спричинили хаос в автомобільній індустрії. На деякі популярні моделі нових автомобілів черги розтягнулись на рік і більше. У такі часи особливо важко змиритись із необхідністю знищити цілу партію новеньких авто, нехай і пошкоджених стихією.

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Можна не сумніватись, що в автомайстернях знайшли б спосіб повернути ці Chevrolet Corvette C8 до життя. Зазначимо, що базова версія американського середньомоторного спорткара коштує від 60 тисяч доларів.

Раніше цього місяця торнадо зруйнував завод Chevrolet Bowling Green у штаті Кентуккі — місце, де випускають Corvette. Близько 120 автомобілів, що стояли на паркувальному майданчику заводу, визнано такими, що не підлягають ремонту. Зараз ці машини зібрали разом, щоб відправити в утиль. Десять дюжин – це ще не остаточна цифра, а лише автомобілі з очевидними “фатальними” пошкодженнями. Зараз співробітники заводу перевіряють інші спорткари, пошкоджені торнадо, тож в утиль можуть відправити більше машин.

Збитки, завдані заводу, були достатньо значними, щоб зупинити виробництво, а затримка лише посилиться через те, що пошкоджені торнадо автомобілі все ще потребують заміни.