Європейських автовиробників оштрафували за утилізацію авто

Єврокомісія оштрафувала Volkswagen, Stellantis та 13 інших автовиробників та їхню галузеву асоціацію на загальну суму €458 млн за участь у картельній змові з утилізації транспортних засобів, яка діяла з 2002 по 2017 роки.

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Компанії домовилися не конкурувати в рекламі придатності своїх автомобілів до вторинної переробки та не розголошувати кількість перероблених матеріалів, використаних у нових транспортних засобах, пише Укравтопром з посиланням на Reuters.

Вони також колективно вирішили не платити автодемонтажникам за переробку старих автомобілів, незважаючи на те, що закони ЄС вимагають від автовиробників покривати такі витрати.



Найбільший штраф у €127,69 млн отримав Volkswagen, за ним йдуть Stellantis (€99,5 млн), Renault-Nissan (€81,46 млн) і Ford (€41,46 млн), серед інших оштрафованих - Toyota, Honda, Hyundai і GM. Галузева асоціація ACEA, як координатор, була оштрафована на €500 000.

Всі компанії визнали свою провину в обмін на зменшення штрафів на 10%.