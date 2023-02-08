На современном заводе Stellantis в городе Тихи (Польша) стартовало производство нового Jeep Avenger.

Сразу после вручения титула Европейского автомобиля года 2023, 31 января на польском заводе Stellantis в городе Тихи стартовало производство Jeep Avenger.

«Новый Jeep Avenger – это первый внедорожник Jeep, который будет производиться в Польше, и это отличный повод для гордости всей нашей команды. Мы начинаем 2023 год с запуска производства автомобиля, который уже заслужил признание клиентов и экспертов отрасли», – сказал Томаш Гэмбка, руководитель завода Stellantis в Тихи.

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Компактный Jeep Avenger является ключевым элементом глобальной стратегии электрификации и первооткрывателем на пути к тому, чтобы бренд Jeep мог стать мировым лидером внедорожников с нулевым уровнем выбросов. Новинка от Jeep – это полностью электрический внедорожник компактных размеров, который обеспечивает современный и технологический интерьер с достаточным количеством пространства для людей и груза. И что немаловажно, все это исключительно на электротяге и с запасом хода в 400 км.

Изготовленный в Европе и для Европы, Jeep Avenger предлагает стандартную систему Selec-Terrain® и Hill Descent Control, а также внедорожные углы заезда и съезда и большой дорожный просвет.

Jeep Avenger оснащен электрической силовой установкой нового поколения напряжением 400 В, сочетающей в себе новый электродвигатель мощностью 156 л.с. с крутящим моментом 260 Нм и новую аккумуляторную батарею емкостью 54 кВт-ч.

Stellantis в Украине поддерживает глобальный план электрификации Jeep и работает над тем, чтобы Новый Jeep Avenger был доступен и для украинских покупателей.