На сучасному заводі Stellantis у місті Тихи (Польща) стартувало виробництво нового Jeep Avenger.

Одразу після вручення титулу Європейського автомобіля року 2023, 31 січня на польському заводі Stellantis у місті Тихи стартувало виробництво Jeep Avenger.

«Новий Jeep Avenger — це перший позашляховик Jeep, який буде вироблятися у Польщі, і це чудовий привід для гордості всієї нашої команди. Ми починаємо 2023 рік із запуску виробництва автомобіля, який уже заслужив визнання клієнтів і експертів галузі», - сказав Томаш Ґембка, керівник заводу Stellantis в Тихи.

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Компактний Jeep Avenger є ключовим елементом глобальної стратегії електрифікації та першовідкривачем на шляху до того, аби бренд Jeep зміг стати світовим лідером позашляховиків з нульовим рівнем викидів. Новинка від Jeep – це новий повністю електричний позашляховик компактних розмірів, який забезпечує сучасний та технологічний інтер’єр із достатньою кількістю простору для людей і вантажу. І що важливо, все це виключно на електротязі та з запасом ходу в 400 км.

Виготовлений у Європі та для Європи, Jeep Avenger пропонує стандартну систему Selec-Terrain® і Hill Descent Control, а також “позашляхові” кути заїзду та з’їзду і великим дорожнім просвітом.

Jeep Avenger оснащений електричною силовою установкою нового покоління напругою 400 В, яка поєднує в собі новий електродвигун потужністю 156 к.с. з крутним моментом 260 Нм і нову акумуляторну батарею ємністю 54 кВт-год.

Stellantis в Україні підтримує глобальний план електрифікації Jeep та працює над тим, щоб Новий Jeep Avenger також був доступний і для українських покупців