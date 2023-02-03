У 2023 році концерн Stellantis привезе в Україні новинки від Citroen, Opel, Peugeot та DS.

Peugeot

У 2023 році Peugeot представить для українського ринку одразу дві моделі. Першим з’явиться технологічний фастбек Peugeot 408.

Навесні французи також привезуть хетчбек Peugeot 308. Це перша модель з новим логотипом бренду. Загальна оптимізація архітектури дозволила добитися збільшення внутрішнього простору, а також підкреслила індивідуальність і динамічність автомобіля.

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Opel

Ціни та комплектації нового Opel Astra були розкриті ще наприкінці 2022 року, і тепер новинка на шляху до України. Новий Opel Astra є «візитною карткою» бренду з решіткою радіатора Opel Vizor.

Ще одним представником німецького бренду, який влітку 2023 році з'явиться на українському ринку, є багатофункціональний фургон Opel Movano. Машина пропонує широкий вибір кузовів і версій.

Citroen

Новий фастбек С4 Х пропонує альтернативу звичним моделям хетчбеків та кросоверів в поєднанні з оригінальним крос-купе дизайном. C4 X має до 20 удосконалених систем допомоги водієві, один з трьох силових агрегатів.

DS Automobiles

Французький премуім-бренд в новому році представить кросовери DS 3 та DS 7.



Серед модифікацій DS 3 – 100% електрична версія DS 3 E-Tense. Стандартно бортовий зарядний пристрій від швидкісної зарядки може споживати 100 кВт постійного струму, що дозволяє зарядити батарею від 20 до 80% всього за 25 хвилин.





Новий DS 7 також зі старту буде пропонуватися і в повністю електричній версії DS 7 E-Tense. Новинка отримала більш виразний світловий підпис, систему амортизації, що керується за допомогою камер та інфрачервону камеру.

Новинки від DS прибудуть на український ринок восени 2023 року.