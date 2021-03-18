Минула генерація Peugeot 308 розійшлась у кількості 700 тисяч одиниць та завоювала титут "Авто року 2014". Новина виявилась не менш ефектною.

Нове покоління Peugeot 308 відтепер прикрашене новим логотипом Бренду: це перша модель з новим “гербом” Peugeot.

Модель Peugeot 308 є однією з основ, навколо якої будується ДНК Бренду Peugeot. Яскрава новинка – з її емоційним дизайном, гострими гранями, сміливими лініями корпусу – задає нові стандарти класу, виступаючи еталоном і зразком того, як повинен виглядати сучасний динамічний хетчбек європейської породи.

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Завдяки збільшенню колісної бази на 55 мм, дизайнери змогли створити більш витягнутий і динамічний силует, а конструктори – запропонувати більше місця для пасажирів. У той же час, зменшення висоти на 20 мм в поєднанні з округлим “носом” візуально подовжує капот, що візуально натякає на високу потужність.

За новим логотипом прихований радар для систем допомоги при водінні. Таким чином, логотип вдалося розмістити точно по центру решітки радіатора, а номерний знак перемістився трохи нижче.

У передніх фарах використовується світлодіодна технологія (LED) починаючи навіть з першого рівня комплектації. Оригінальні денні ходові вогні заходять всередину переднього бампера, але відтепер отримали невеликий вигин. Таким чином, “світловий підпис” новинки ідеально поєднується з поточним стилем Peugeot - і, водночас, залишається впізнаваною з першого погляду.

У комплектаціях GT і GT Pack встановлено світлодіодні матричні фари, виконані за технологією Peugeot Matrix LED. Дані фари забезпечують більшу ефективність освітлення і безпеку руху.

Ззаду використовується технологія Full LED: світлодіодні ліхтарі виконані у вигляді трьох “пазурів”, що створює фірмову “підпис світла”.

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Новий Peugeot 308 побудований на основі нової генерації платформи EMP2 (Efficient Modular Platform 2), яка дозволяє створювати автомобілі з різними типами силових установок в межах однієї моделі/кузова. Для новинки запропоновані як традиційні ДВС-версії, так і електрифіковані модифікації. Наприклад, уже зі старту продажів, для 308 будуть доступні дві гібридні версії (Plug-In Hybrid, з можливістю зарядки від розетки).

Новий Peugeot 308 істотно змінився в розмірах і пропорціях:

довжина автомобіля досягає 4,36 м (+11 см до попередника);

колісна база збільшується до 2,675 м (+55 мм) - більше простору для пасажирів;

висота кузова тепер становить 1,44 м (-20 мм);

лобове скло тепер більше нахилилося і трохи зрушено назад.

Об'єм багажного відсіку в стандартному варіанті становить 412 літрів (ніша об'ємом 28 літрів в підпіллі). При складанні заднього дивана, об'єм багажного відсіку збільшується до максимального значення в 1 323 літри.

Новий Peugeot 308 пропонується з колісними дисками розмірністю від 16 до 18 дюймів. А також – з висококласними шинами, які сприяють підвищенню ефективності в їзді, зниження опору коченню, поліпшенню зчеплення з дорогою.

Новий 308 пропонуватиме на вибір два гібриди, що підзаряджаються:

HYBRID 225 e-EAT8 – привід на передні колеса, комбінація двигуна PureTech потужністю 180 к.с. (132 кВт) і електродвигуна потужністю 81 кВт, використання трансмісії e-EAT8, викиди CO₂ від 26 г / км, запас ходу на електротязі до 59 км (згідно WLTP, в процесі уточнення);

HYBRID 180 e-EAT8 – привід на передні колеса, комбінація двигуна PureTech потужністю 150 к.с. (110 кВт) і електродвигуна потужністю 81 кВт, використання трансмісії e-EAT8, викиди CO₂ від 25 г / км, запас ходу на електротязі до 60 км (згідно WLTP, в процесі уточнення).

Також новинка буде доступна з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, які повністю відповідають новим економічним стандартам Euro 6 (WLTP) і відрізняються низькими викидами CO₂ (від 117 г / км в залежності від мотора).

Гама бензинових турбо-моторів – 3-циліндрові, 1,2-літрові:

PureTech 110 S & S BVM6 - двигун потужністю 110 к.с. в парі з 6-ст. МКПП;

PureTech 130 S & S BVM6 - двигун потужністю 130 к.с. в парі з 6-ст. МКПП;

PureTech 130 S & S EAT8 - двигун потужністю 130 к.с. в парі з 8-ст. АКПП.

Традиційно для Peugeot покупцям також пропонуються дизельні двигуни найсучаснішого покоління: оснащені турбіною, уприскуванням палива під високим тиском, SCR-фільтром для очищення вихлопних газів, системою “Стоп / Старт”:

BlueHdi 130 S & S BVM6 - турбодизель потужністю 130 к.с. в парі з 6-ст. МКПП;

BlueHdi 130 S & S EAT8 - турбодизель потужністю 130 к.с. в парі з 8-ст.АКПП.

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В салоні Peugeot 308 – численні сучасні системи допомоги водієві. Одним з кращих прикладів подібного є пакет Drive Assist 2.0 (буде доступний в кінці року), який робить ще один крок до автономного водіння. Даний пакет включає в себе адаптивний круїз-контроль, систему утримання в смузі руху, а також три нові функції:

напівавтоматичне перестроювання смугами – система передбачає, що водій обжене автомобіль попереду і потім допоможе йому повернутися в свій ряд, працює на швидкості від 70 км/год до 180 км/год;

підтримання рекомендованої швидкості – система пропонує водієві підлаштувати свою швидкість руху (прискориться або сповільниться) відповідно до знаків швидкісних лімітів;

адаптація швидкості до крутизни повороту – система підбирає оптимальну швидкість для проходження повороту, працює на швидкості до 180 км / год.

Крім того, новинка готова здивувати обладнанням, яке раніше зустрічалося тільки в автомобілях вищого класу:

радари далекого радіусу дії (75 метрів) для системи контролю “сліпих зон” дзеркал заднього виду;

попередження про перехресний трафіку ззаду;

камера заднього виду з 180-градусним кутом огляду і HD-розширенням;

система допомоги при паркуванні з 360-градусним “круговим” оглядом і чотирма камерами (спереду, ззаду, справа, зліва);

підігрів лобового скла по всій площі та підігрів рульового колеса;

автоперенастроювання дзеркал заднього виду при виборі передачі заднього ходу.

Peugeot 308 пропонує максимально широкий спектр обладнання, систем, функцій, технологій, які перебувають на варті безпеки та комфорту в кожній поїздці:

адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go (для автомобілів з АКПП EAT8), який дозволяє підтримувати задану дистанцію до автомобіля попереду;

адаптивний круїз-контроль з робочим діапазоном швидкостей від 30 км/год (для автомобілів з МКПП), який дозволяє підтримувати задану дистанцію до автомобіля попереду;

система автоматичного екстреного гальмування АЕВ (Automatic Emergency Braking), яка розпізнає автомобілі, пішоходів, велосипедистів, працює вдень і вночі на швидкостях від 7 км/год до 140 км/год, а також може подавати сигнал-попередження;

активний контроль рядності і попередження про ненавмисному перетині ліній розмітки ряду (з корекцією курсу в рамках свого ряду/смуги руху);- функция контроля внимания водителя, которая распознает усталость водителя путем анализа микро-движений рулевого колеса;

автоматичне перемикання світла “дальній / ближній”;

розширена система розпізнавання дорожніх знаків (обмеження швидкості, знак зупинки, односторонній рух, заборона обгону, кінець заборони на обгін, пр.);

люк із шторкою проти сонця;

штатна сигналізація з контролем обсягу і периметра навколо автомобіля;

електричне гальмо стоянки з керуванням кнопкою (у всіх версіях).

Концепція облаштування інтер'єру Peugeot i-Cockpit® – це вже частина ДНК Бренду. З кожним поколінням оригінальний фірмовий салон поліпшується і вдосконалюється.

Салон Peugeot i-Cockpit® виконаний за принципом “центрального місця для водія-пілота”: все побудовано навколо екрану, який задає оптимальну ергономіку посадки водія. Але це проявляється максимально акуратно, що пасажир не буде відчувати себе обділеним:

наприклад, центральна консоль навмисно розгорнута і “відкрита” в бік пасажира. Бажання створити баланс між двома людьми спереду – це був один з пріоритетів при компонуванні і формуванні стилю інтер'єру.

Примітна арка центральній консолі переходить в спеціальний слот, де облаштована ніша з бездротовою зарядкою для смартфона. Інша частина центральної консолі спроектована так, щоб служити для розміщення речей і досягнення більшого комфорту в дорозі - адже тут знайшли собі місце:

два підстаканники великого діаметра;

два роз'єми USB Type-C (для зарядки і передачі даних);

безліч ніш і відсіків для речей (до 34 літрів об'єму);

зручний підлокітник.

Унікальний дизайн інтер'єру підкреслений різноманітністю оздоблювальних матеріалів і декору в салоні. Наприклад, світлодіодне “атмосферне” підсвічування (8 кольорів на вибір) висвітлює центральну консоль і дверні панелі. Останні, в свою чергу, мають покриття з тканини або алькантари, а також прикрашені алюмінієвим декором.

Нова інформаційно-розважальна мультимедійна система Peugeot i-Connect може зберігати до восьми профілів користувачів. Функція інтеграції смартфонів і відображення їх інформації тепер бездротова. Крім того, за допомогою технології Bluetooth можна одночасно підключити два телефони.

Центральний 10-дюймовий сенсорний HD-дисплей простий в налаштуванні, пропонує багатовіконний режим і підтримку “віджетів” або ярликів. Навігаційна карта може відображатися на всій площі 10-дюймового дисплея, що підвищує зручність використання. Також передбачена функція оновлення карти “повітрям”.

Команда “OK, Peugeot” підключає функцію голосового управління. Причому фрази можна вимовляти природним чином, немов у діалозі з людиною. Голосові команди дають можливість керувати запитами і різними функціями інформаційно-розважальної системи.

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Дизайн сидінь розроблений так, щоб забезпечити максимальний комфорт. Використані високоякісна тканина, алькантара, еко-шкіра, і навіть натуральна шкіра Nappa.

На версії GT сидіння додатково прикрашені контрастною рядком кольору Adamite, яка візуально пов'язує їх воєдино з іншими елементами салону – панеллю приладів, дверними каратами, накладками на центральній консолі.

Важливо відзначити, що передні сидіння мають AGR-сертифікат схвалення (Aktion für Gesunder Rücken, Кампанія “За здорову спину”). Дані крісла відрізняються чудовою ергономікою і зручністю посадки, а також широкими діапазонами регулювань. Нарешті, передні сидіння можуть бути оснащені 10-позиційними електричними регулюваннями з двома налаштуваннями пам'яті.

На другому ряду сидінь завдяки збільшеній колісній базі (+55 мм) підвищений комфорт посадки. Крім того, ззаду передбачено два роз'єми USB Type-C (починаючи з комплектації Allure), які можна використовувати і для зарядки смартфона, і для передачі даних. Задній диван може складатися в різних пропорціях (1/3-2/3), а в його центральній частині розташований підлокітник, що відкидається з парою підстаканників і власником для смартфона.

Атмосферу салону доповнює ідеальне звучання висококласної аудіосистеми FOCAL® Premium Hi-Fi. Особливістю даної системи є 10 динаміків, які створені за ексклюзивними запатентованими технологіями:

чотири високочастотних алюмінієвих динаміка-твітера з перевернутим куполом;

чотири низькочастотних динаміка з мембраною (діафрагмою) Polyglass і кріпленням TMD (Tuned Mass Damper);

один центральний динамік з мембраною (діафрагмою) Polyglass;

один каплеподібний сабвуфер PowerFlower™.

Новий Peugeot 308 буде вироблятися у Франції, на заводі в м. Мюлуз (Mulhouse) і надійде в продаж на європейські ринки вже в другій половині 2021 року. Представництво Peugeot в Україні працює над швидкою поставкою даного автомобіля в країну.