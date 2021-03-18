Прошлая генерация Peugeot 308 разошлась в количестве 700 тысяч единиц и завоевала титул "Авто года 2014". Новость оказалась не менее эффектной.

Новое поколение Peugeot 308 отныне украшено новым логотипом бренда: это первая модель с новым “гербом” Peugeot.

Модель Peugeot 308 является одной из основ, вокруг которой строится ДНК бренда Peugeot. Яркая новинка – с ее эмоциональным дизайном, острыми гранями, смелыми линиями корпуса – задает новые стандарты класса, выступая эталоном и образцом того, как должен выглядеть современный динамичный хэтчбек европейской породы.

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Благодаря увеличению колесной базы на 55 мм, дизайнеры смогли создать более вытянутый и динамичный силуэт, а конструкторы – предложить больше места для пассажиров. В то же время, уменьшение высоты на 20 мм в сочетании с округлым “носом” визуально удлиняет капот, что визуально намекает на высокую мощность.

За новым логотипом скрыт радар для систем помощи при вождении. Таким образом, логотип удалось разместить точно по центру решетки радиатора, а номерной знак переместился чуть ниже.

В передних фарах используется светодиодная технология (LED), начиная даже с первого уровня комплектации. Оригинальные дневные ходовые огни заходят внутрь переднего бампера, но отныне получили небольшой изгиб. Таким образом, "световая подпись" новинки идеально сочетается с текущим стилем Peugeot – и, в то же время, остается узнаваемой с первого взгляда.

В комплектациях GT и GT Pack установлены светодиодные матричные фары, выполненные по технологии Peugeot Matrix LED. Данные фары обеспечивают большую эффективность освещения и безопасность движения.

Сзади используется технология Full LED: светодиодные фонари выполнены в виде трех “лап”, что создает фирменную “подпись света”.

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Новый Peugeot 308 построен на основе нового поколения платформы EMP2 (Efficient Modular Platform 2), которая позволяет создавать автомобили с различными типами силовых установок в пределах одной модели/кузова. Для новинки предложены как традиционные ДВС-версии, так и электрифицированные модификации. Например, уже со старта продаж для 308 будут доступны две гибридные версии (Plug-In Hybrid, с возможностью зарядки от розетки).

Новый Peugeot 308 существенно изменился в размерах и пропорциях:

длина автомобиля достигает 4,36 м (+11 см к предшественнику);

колесная база увеличивается до 2,675 м (+55 мм) – больше пространства для пассажиров;

высота кузова теперь составляет 1,44 м (-20 мм);

лобовое стекло теперь больше наклонилось и чуть сдвинулось назад.

Объем багажного отсека в стандартном варианте составляет 412 литров (ниша объемом 28 литров в подполье). При складывании заднего дивана объем багажного отсека увеличивается до максимального значения в 1 323 литра.

Новый Peugeot 308 предлагается с колесными дисками размерностью от 16 до 18 дюймов. А также – с высококлассными шинами, которые способствуют повышению эффективности в езде, снижению сопротивления качанию, улучшению сцепления с дорогой.

Новый 308 будет предлагать на выбор два подзаряжаемых гибрида:

HYBRID 225 e-EAT8 – привод на передние колеса, комбинация двигателя PureTech мощностью 180 л. с. (132 кВт) и электродвигателя мощностью 81 кВт, использование трансмиссии e-EAT8, выбросы CO² от 26 г/км, запас хода на электротяге до 59 км (согласно WLTP, в процессе уточнения);

HYBRID 180 e-EAT8 – привод на передние колеса, комбинация двигателя PureTech мощностью 150 л. с. (110 кВт) и электродвигателя мощностью 81 кВт, использование трансмиссии e-EAT8, выбросы CO² от 25 г/км, запас хода на электротяге до 60 км (согласно WLTP, в процессе уточнения).

Также новинка будет доступна с традиционными двигателями внутреннего сгорания, которые полностью отвечают новым экономическим стандартам Euro 6 (WLTP) и отличаются низкими выбросами CO² (от 117 г/км в зависимости от мотора).

Гамма бензиновых турбо-моторов – 3-цилиндровые, 1,2-литровые:

PureTech 110 S & S BVM6 – двигатель мощностью 110 л.с. в паре с 6-ст. МКПП;

PureTech 130 S & S BVM6 – двигатель мощностью 130 л.с. в паре с 6-ст. МКПП;

PureTech 130 S & S EAT8 – двигатель мощностью 130 л.с. в паре с 8-ст. АКПП.

Традиционно для Peugeot покупателям также предлагаются дизельные двигатели современного поколения, оснащенные турбиной, впрыском топлива под высоким давлением, SCR-фильтром для очистки выхлопных газов, системой “Стоп/Старт”:

BlueHdi 130 S&S BVM6 – турбодизель мощностью 130 л. с. в паре с 6-ст. МКПП;

BlueHdi 130 S&S EAT8 – турбодизель мощностью 130 л. с. в паре с 8-ст. АКПП.

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В салоне Peugeot 308-многочисленные современные системы помощи водителю. Одним из лучших примеров подобного является пакет Drive Assist 2.0 (будет доступен в конце года), который делает еще один шаг к автономному вождению. Данный пакет включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения, а также три новых функции:

полуавтоматическое перестроение по полосам – система предполагает, что водитель обгонит автомобиль впереди и потом поможет ему вернуться в свой ряд, работает на скорости от 70 км/ч до 180 км/ч;

поддержание рекомендуемой скорости – система предлагает водителю подстроить свою скорость движения (ускорится или замедлится) в соответствии со знаками скоростных лимитов;

адаптация скорости с крутизной поворота – система подбирает оптимальную скорость для прохождения поворота, работает на скорости до 180 км/ч.

Кроме того, новинка готова удивить оборудованием, которое ранее встречалось только в автомобилях высшего класса:

радары дальнего радиуса действия (75 метров) для системы контроля “слепых зон” зеркал заднего вида;

предупреждение о перекрестном трафике сзади;

камера заднего вида со 180-градусным углом обзора и HD-расширением;

система помощи при парковке с 360-градусным “круговым” обзором и четырьмя камерами (спереди, сзади, справа, слева);

подогрев лобового стекла по всей площади и подогрев рулевого колеса;

автоперенастройка зеркал заднего вида при выборе передачи заднего хода.

Peugeot 308 предлагает максимально широкий спектр оборудования, систем, функций, технологий, которые находятся на страже безопасности и комфорта в каждой поездке:

адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go (для автомобилей с АКПП EAT8), который позволяет поддерживать заданную дистанцию до автомобиля впереди;

адаптивный круиз-контроль с рабочим диапазоном скоростей от 30 км/ч (для автомобилей с МКПП), который позволяет поддерживать заданную дистанцию до автомобиля впереди;

система автоматического экстренного торможения АЕВ (Automatic Emergency Braking), которая распознает автомобили, пешеходов, велосипедистов, работает днем и ночью на скоростях от 7 км/ч до 140 км/ч, а также может подавать сигнал-предупреждение;

активный контроль рядности и предупреждения о непреднамеренном пересечении линий разметки ряда (с коррекцией курса в рамках своего ряда/полосы движения);

функция контроля внимания водителя, которая распознает усталость водителя путем анализа микродвижений рулевого колеса;

автоматическое переключения света “дальний/ближний”;

расширенная система распознавания дорожных знаков (ограничение скорости, знак остановки, одностороннее движение, запрет обгона, конец запрета на обгон, пр.);

люк со шторкой против солнца;

штатная сигнализация с контролем объема и периметра вокруг автомобиля;

электрический стояночный тормоз с управлением кнопкой (во всех версиях).

Концепция обустройства интерьера Peugeot i-Cockpit® – это уже часть ДНК бренда. С каждым поколением оригинальный фирменный салон улучшается и совершенствуется.

Салон Peugeot i-Cockpit® выполнен по принципу “центрального места для водителя-пилота”: все построено вокруг экрана, который задает оптимальную эргономику посадки водителя. Но это проявляется максимально аккуратно, потому пассажир не будет чувствовать себя обделенным:

Например, центральная консоль намеренно развернута и “открыта” в сторону пассажира. Желание создать баланс между двумя людьми спереди – это был один из приоритетов при компоновке и формировании стиля интерьера.

Примечательная арка центральной консоли переходит в специальный слот, где обустроена ниша с беспроводной зарядкой для смартфона. Другая часть центральной консоли спроектирована так, чтобы служить для размещения вещей и достижения большего комфорта в дороге – так как здесь нашли себе место:

два подстаканника большого диаметра;

два разъема USB Type-C (для зарядки и передачи данных);

множество ниш и отсеков для вещей (до 34 литров объема);

удобный подлокотник.

Уникальный дизайн интерьера подчеркнут разнообразием отделочных материалов и декора в салоне. Например, светодиодная "атмосферная" подсветка (8 цветов на выбор) освещает центральную консоль и дверные панели. Последние, в свою очередь, имеют покрытие из ткани или алькантары, а также украшены алюминиевым декором.

Новая информационно-развлекательная мультимедийная система Peugeot i-Connect может сохранять до восьми профилей пользователей. Функция интеграции смартфонов и отображения их информации теперь беспроводная. Кроме того, с помощью технологии Bluetooth можно одновременно подключить два телефона.

Центральный 10-дюймовый сенсорный HD-дисплей простой в настройке, предлагает многооконный режим и поддержку виджетов или ярлыков. Навигационная карта может отображаться на всей площади 10-дюймового дисплея, что повышает удобство использования. Также предусмотрена функция обновления карты “воздухом”.

Команда "OK, Peugeot" подключает функцию голосового управления. Причем фразы можно произносить естественным образом, словно в диалоге с человеком. Голосовые команды дают возможность управлять запросами и различными функциями информационно-развлекательной системы.

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Дизайн сидений разработан так, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Использованы высококачественная ткань, алькантара, эко-кожа и даже натуральная кожа Nappa.

На версии GT сидения дополнительно украшены контрастной строчкой цвета Adamite, которая визуально связывает их воедино с другими элементами салона – панелью, дверными каратами, накладками на центральной консоли.

Важно отметить, что передние сиденья имеют AGR-сертификат одобрения (Aktion für Gesunder Rücken, Кампания “За здоровую спину”). Данные кресла отличаются превосходной эргономикой и удобством посадки, а также широкими диапазонами регулировок. Наконец, передние сиденья могут быть оснащены 10-позиционными электрическими регулировками с двумя настройками памяти.

На втором ряду сидений благодаря увеличенной колесной базе (+55 мм) повышен комфорт посадки. Кроме того, сзади предусмотрены два разъема USB Type-C (начиная с комплектации Allure), которые можно использовать и для зарядки смартфона, и для передачи данных. Задний диван может складываться в разных пропорциях (1/3 – 2/3), а в его центральной части расположен подлокотник, откидывающийся с парой подстаканников и держателем для смартфона.

Атмосферу салона дополняет идеальное звучание высококлассной аудиосистемы FOCAL® Premium Hi-Fi. Особенностью данной системы являются 10 динамиков, которые созданы по эксклюзивным запатентованным технологиям:

четыре высокочастотных алюминиевых динамика-твитера с перевернутым куполом;

четыре низкочастотных динамика с мембраной (диафрагмой) Polyglass и креплением TMD (Tuned Mass Damper);

один центральный динамик с мембраной (диафрагмой) Polyglass;

один каплеобразный сабвуфер PowerFlower™.

Новый Peugeot 308 будет производиться во Франции, на заводе в г. Мюлуз (Mulhouse) и поступит в продажу на европейские рынки уже во второй половине 2021 года. Представительство Peugeot в Украине работает над быстрой поставкой данного автомобиля в страну.