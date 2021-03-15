Peugeot объявляет о старте продаж нового поколения модели 208.

Новый Peugeot 208 в Украине сначала будет предложена с двумя моторами и в двух комплектациях на выбор покупателей. Официальные дилеры Peugeot уже принимают заказы.

Хэтчбек, имеет в длину 4,055 м, позволяет без проблем разместить в салоне компанию друзей или семью с детьми, а 2,54-метровая колесная база гарантирует достаточное пространство. Да еще и поместятся вещи всех пассажиров: объем багажника составляет 265 литров и может быть увеличен до 960 литров при сложенных спинках заднего ряда сидений.

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Использование современной платформы СМР гарантирует для новинки отличную управляемость, хороший комфорт, улучшение безопасности, снижение расхода топлива. Передняя часть выделяется светодиодными фарами Eco LED с дневными ходовыми огнями в виде “клыков”. Задняя часть с тонированной полосой и эффектными 3-секционными фонарями напоминает о SUV-кроссоверах Бренда: 2008, 3008, 5008. Наконец, профиль боковин и плавные круги окон наводят ассоциации с моделью Peugeot 308, которая расположена на класс выше.

Интерьер новинки выполнен в соответствии с фирменной концепцией Peugeot i-Cockpit®: компактный спортивный руль, высоко поднятые приборы. В зависимости от комплектации, Peugeot 208 может предложить даже более прогрессивный интерьер Peugeot i-Cockpit® 3D. Уникальная цифровая панель приборов формирует объемное цветное изображение.

7-дюймовый дисплей имеет поддержку технологий Apple CarPlay и Android Auto. Кстати, опционально доступен и широкоформатный 10-дюймовый дисплей. Кроме того, внутри центральной консоли нашлось место под беспроводную зарядку для смартфонов.

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Под капотом новинки может быть бензиновый 1.2 PureTech 130, который развивает 130 л.с. и 230 Нм соответственно. Работая в паре с 6-ст. АКПП серии ЕАТ6, данный двигатель обеспечивает автомобилю разгон 0-100 км/ч за 9,6 секунды и 208 км/ч максимальной скорости. При этом двигатель потребляет лишь 6,3 л топлива на 100 км (в смешанном цикле).

Для клиентов, у которых в приоритете экономичность, Peugeot 208 предлагает атмосферный мотор 1.2 PureTech. При мощности 75 л.с. и моменте, крутящем моменте 107 Нм, этот двигатель в паре с 5-ст. МКПП гарантирует достаточную динамику при небольшом расходе топлива: всего 5,8 л на 100 км (в смешанном цикле).

Новый Peugeot 208 предлагается украинским покупателям в двух версиях: ACTIVE Pack или ALLURE Pack. Также опционально доступно различное оснащение и цвета кузова.

Комплектация ACTIVE Pack с самого начала гарантирует комфорт и безопасность в дороге: системы ABS и ESP, круиз-контроль, шесть подушек безопасности, электрический усилитель руля, кондиционер, датчики парковки сзади, фары Eco LED, стеклоподъемники с электроприводом, подогрев передних сидений, цветной 7-дюймовый сенсорный дисплей, салон Peugeot i-Cockpit® легкосплавные колесные диски TAKSIM. Цена PEUGEOT 208 PureTech 75 МКПП-5 ACTIVE Pack– от 475 400 грн. Цена PEUGEOT 208 PureTech 130 АКПП-6 ACTIVE Pack – от 570 100 грн.

Следующая комплектация ALLURE Pack добавляет: климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access, камеру заднего вида, беспроводную зарядку смартфонов, салон Peugeot i-Cockpit® 3D, тонированное стекло сзади, тд. Цена PEUGEOT 208 PureTech 130 АКПП-6 ALLURE Pack – от 619 100 грн.

В качестве опции: 10-дюймовый широкоформатный сенсорный дисплей, штатная навигационная система, обогрев нижней части лобового стекла (для ACTIVE Pack), разные цвета кузова типа “металлик” или “перламутр”, тд.