Peugeot оголошує про старт продажів нового покоління моделі 208.

Новий Peugeot 208 в Україні спочатку буде запропонована з двома моторами і в двох комплектаціях на вибір покупців. Офіційні дилери Peugeot вже приймають замовлення.

Хетчбек, що має в довжину довжина всього 4,055 м, дозволяє без проблем розмістити в салоні компанію друзів або сім'ю з дітьми, а 2,54-метрова колісна база гарантує достатній простір. Та ще й помістяться речі всіх пасажирів: обсяг багажника становить 265 літрів і може бути збільшений до 960 літрів при складених спинках заднього ряду сидінь.

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Використання сучасної платформи СМР гарантує для новинки відмінну керованість, хороший комфорт, поліпшення безпеки, зниження витрати палива. Передня частина виділяється світлодіодними фарами Eco LED з денними ходовими вогнями у вигляді “іклів”. Задня частина з тонованою смугою і ефектними 3-секційними ліхтарями нагадує про SUV- кросовери Бренду: 2008, 3008, 5008. Нарешті, профіль боковин і плавні кола вікон наводять асоціації з моделлю Peugeot 308, яка розташована на клас вище.

Інтер'єр новинки виконаний відповідно до фірмової концепції Peugeot i-Cockpit®: компактне спортивне кермо, високо підняті прилади. Залежно від комплектації, Peugeot 208 може запропонувати навіть більш прогресивний інтер'єр Peugeot i-Cockpit® 3D. Унікальна цифрова панель приладів формує об'ємне кольорове зображення.

7-дюймовий дисплей має підтримку технологій Apple CarPlay і Android Auto. До речі, опціонально доступний і широкоформатний 10-дюймовий дисплей. Крім того, усередині центральної консолі знайшлося місце під бездротову зарядку для смартфонів.

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Під капотом новинки може бути бензиновий 1.2 PureTech 130, який розвиває 130 к.с. і 230 Нм відповідно. Працюючи в парі з 6-ст. АКПП серії ЕАТ6, даний двигун забезпечує автомобілю розгін 0-100 км/год за 9,6 секунди і 208 км/год максимальної швидкості. При цьому двигун споживає лише 6,3 л палива на 100 км (в змішаному циклі).

Для клієнтів, у яких в пріоритеті економічність, Peugeot 208 пропонує атмосферний мотор 1.2 PureTech. При потужності 75 к.с. і моменті, крутному моменті 107 Нм, цей двигун в парі з 5-ст. МКПП гарантує достатню динаміку при невеликій витраті палива: всього 5,8 л на 100 км (в змішаному циклі).

Новий Peugeot 208 пропонується українським покупцям в двох версіях: ACTIVE Pack або ALLURE Pack. Також опціонально доступне різне оснащення і кольори кузова.

Комплектація ACTIVE Pack з самого початку гарантує комфорт і безпеку в дорозі: системи ABS і ESP, круїз-контроль, шість подушок безпеки, електричний підсилювач керма, кондиціонер, датчики паркування ззаду, фари Eco LED, склопідйомники з електроприводом, підігрів передніх сидінь, кольоровий 7-дюймовий сенсорний дисплей, салон Peugeot i-Cockpit® легкосплавні колісні диски TAKSIM. Ціна PEUGEOT 208 PureTech 75 МКПП-5 ACTIVE Pack– від 475 400 грн. Ціна PEUGEOT 208 PureTech 130 АКПП-6 ACTIVE Pack– від 570 100 грн.

Наступна комплектація ALLURE Pack додає: клімат-контроль, безключовий доступ і запуск двигуна Keyless Access, камеру заднього виду, бездротову зарядку смартфонів, салон Peugeot i-Cockpit® 3D, тоноване скло ззаду, тд. Ціна PEUGEOT 208 PureTech 130 АКПП-6 ALLURE Pack – від 619 100 грн.

У якості опції: 10-дюймовий широкоформатний сенсорний дисплей, штатна навігаційна система, обігрів нижньої частини лобового скла (для ACTIVE Pack), різні кольори кузова типу “металік” або “перламутр”, тд.