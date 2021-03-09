Французький хетчбек впіймали на фото без камуфляжу і він демонструє відмінний вигляд.

Хоча шпигунські знімки, як правило, не надто захоплюючі і розкривають небагато, покриття на Peugeot 308 було частково знято, що дає нам досить детальний огляд майбутнього хетчбека.

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Оновлена модель, безсумнівно, виглядає вишукано. На передній частині панує повністю нова решітка радіатора, яка може похвалитися хромованими акцентами, що променями розходяться від нового логотипа в центрі з головою Лева Peugeot.

Також на фото можна побачити більш спортивний передній бампер з трапецієподібним впускним отвором. Дизайнери також надали хетчбеку тонкі фари, які перетікають у схожі на пазухи денні ходові вогні. Інші помітні особливості включають скульптурний капот та емблему “308” на передній частині.

Хетчбек має яскраво виражену плечову лінію. На передніх крилах розміщені логотипи, а самі вони мають виражену рельєфну форму, що перетікає в передні двері.

Задня частина в основному закрита, але можна помітити чорний блискучий декор на задньому бампері та стильну подвійну вихлопну систему. Задні ліхтарі, схоже, також тонкі, приховані від очей.

Очікується, що Peugeot 308 дебютує найближчим часом і буде пропонуватись з різноманітними двигунами. За попередніми данними лінійка агрегатів включатиме бензинові, дизельні, м’які гібриди та плагін-гібриди. Очікується, що одним із плагін-гібридів буде версія Peugeot Sport Engineered, яка може мати близько 300 кінських сил потужності для суперництва з Golf GTI.

Фото: шпигунські знімки Peugeot 308 2021 року / Carscoops