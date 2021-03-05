Компактний кросовер Opel Crossland втратив букву Х в назві, натомість отримав нову зовнішність та рівень комплектації.

Разом з моделлю Opel Mokka, оновлений кросовер Opel Crossland став одним з перших носіїв нового фірмового стилю Vizor. Нова передня частина включає в себе широку чорну глянсову вставку з логотіпом-“блискавкою”, а також хромовані молдинги, які візуально пов'язують обидві фари. Крім того, змінився передній бампер і центральна срібляста вставка.

У задній частині увагу привертають нові тоновані ліхтарі, які ефектно підкреслюють фірмовий дизайн крил, а також масивна чорна глянсова панель на задніх дверях. Нарешті, автомобіль Opel Crossland 2021 отримав повністю оновлений ряд легкосплавних колісних дисків: наприклад, 17-дюймові диски виділяються ефектним чорно-сріблястим забарвленням.

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Кросовер Opel Crossland 2021 також отримав чимало важливих змін всередині. Так, відтепер для моделі доступна нова мультимедійна система NAVI PRO з 8-дюймовим кольоровим сенсорним екраном, підтримкою технологій Apple CarPlay і Android Auto, штатною навігацією, Bluetooth, парою USB-роз'ємів. Водія і переднього пасажира порадують сидіння з сертифікацією AGR, а задні пасажири зможуть вибрати для себе максимально зручну посадку завдяки можливості регулювання другого ряду сидінь вперед/назад в діапазоні 150 мм. До слова: завдяки можливості регулювання сидінь, багажник можна збільшити з 410 до 520 літрів.

Нарешті, автомобіль отримав систему Grip Control, що дозволяє адаптувати роботу двигуна і трансмісії для подолання різної пересічної місцевості: засніжених доріг, піску і бруду. Також інженери Opel встановили нові пружини і амортизатори для передньої незалежної підвіски.

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Українські покупці можуть вибрати новий Opel Crossland з атмосферним або турбо-мотором, класичною “механікою” або сучасним 6-ступінчастим "автоматом".

Атмосферний 3-циліндровий бензиновий двигун Direct Injection 1,2 має потужність 82 к.с. і крутний момент 118 Нм. Працюючи в парі з 5-ст. МКПП, даний силовий агрегат забезпечує максимальну швидкість 170 км/год, розгін до 100 км/год за 14,5 секунди. При цьому нормативні витрати палива в місті – 5,6 л на 100 км, на трасі – лише 4,2 л на 100 км.

Для більшої динаміки та швидкості – мотор Direct Injection Turbo 1,2: потужність 110 к.с. і крутний момент 205 Нм, доступний вже на 1 750 об/хв. Даний двигун поєднується з 6-ст. АКП, тож розгін до 100 км/год проходить за 10,9 секунди, максимум – 187 км/год. Витрати пального також скромні: у місті – 5,9 л на 100 км, на трасі – 4,2 л на 100 км.

Opel Crossland дає покупцям ще більше можливостей для вибору - три нові комплектації замість минулих двох.