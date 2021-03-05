Компактний кросовер Opel Crossland втратив букву Х в назві, натомість отримав нову зовнішність та рівень комплектації.
Разом з моделлю Opel Mokka, оновлений кросовер Opel Crossland став одним з перших носіїв нового фірмового стилю Vizor. Нова передня частина включає в себе широку чорну глянсову вставку з логотіпом-“блискавкою”, а також хромовані молдинги, які візуально пов'язують обидві фари. Крім того, змінився передній бампер і центральна срібляста вставка.
У задній частині увагу привертають нові тоновані ліхтарі, які ефектно підкреслюють фірмовий дизайн крил, а також масивна чорна глянсова панель на задніх дверях. Нарешті, автомобіль Opel Crossland 2021 отримав повністю оновлений ряд легкосплавних колісних дисків: наприклад, 17-дюймові диски виділяються ефектним чорно-сріблястим забарвленням.
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Кросовер Opel Crossland 2021 також отримав чимало важливих змін всередині. Так, відтепер для моделі доступна нова мультимедійна система NAVI PRO з 8-дюймовим кольоровим сенсорним екраном, підтримкою технологій Apple CarPlay і Android Auto, штатною навігацією, Bluetooth, парою USB-роз'ємів. Водія і переднього пасажира порадують сидіння з сертифікацією AGR, а задні пасажири зможуть вибрати для себе максимально зручну посадку завдяки можливості регулювання другого ряду сидінь вперед/назад в діапазоні 150 мм. До слова: завдяки можливості регулювання сидінь, багажник можна збільшити з 410 до 520 літрів.
Нарешті, автомобіль отримав систему Grip Control, що дозволяє адаптувати роботу двигуна і трансмісії для подолання різної пересічної місцевості: засніжених доріг, піску і бруду. Також інженери Opel встановили нові пружини і амортизатори для передньої незалежної підвіски.
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Українські покупці можуть вибрати новий Opel Crossland з атмосферним або турбо-мотором, класичною “механікою” або сучасним 6-ступінчастим "автоматом".
Атмосферний 3-циліндровий бензиновий двигун Direct Injection 1,2 має потужність 82 к.с. і крутний момент 118 Нм. Працюючи в парі з 5-ст. МКПП, даний силовий агрегат забезпечує максимальну швидкість 170 км/год, розгін до 100 км/год за 14,5 секунди. При цьому нормативні витрати палива в місті – 5,6 л на 100 км, на трасі – лише 4,2 л на 100 км.
Для більшої динаміки та швидкості – мотор Direct Injection Turbo 1,2: потужність 110 к.с. і крутний момент 205 Нм, доступний вже на 1 750 об/хв. Даний двигун поєднується з 6-ст. АКП, тож розгін до 100 км/год проходить за 10,9 секунди, максимум – 187 км/год. Витрати пального також скромні: у місті – 5,9 л на 100 км, на трасі – 4,2 л на 100 км.
Opel Crossland дає покупцям ще більше можливостей для вибору - три нові комплектації замість минулих двох.
- Стартовий варіант Edition пропонує вже все необхідне обладнання для безпеки і комфорту в кожній поїздці: ABS і ESP, розпізнавання дорожніх знаків, попередження про вихід зі своєї смуги руху (контроль рядності), шість подушок безпеки, круїз-контроль, підсилювач керма, 2-зонний клімат-контроль, задні датчики паркування, мультифункціональний кермо зі шкіряним оздобленням, підлокітник для водія, мультимедійна система Radio R 4.0 IntelliLink і 7-дюймовий сенсорний дисплей, підігрів сидінь і підігрів керма, світлодіодні фари Full LED, 2-кольорове забарвлення кузова з чорним дахом. Ціна Opel Crossland 1,2 Direct Injection 82 МКПП Edition – від 499 300 грн, ціна Opel Crossland 1,2 Direct Injection Turbo 110 АКПП Edition – від 608 400 грн.
- На рівень вище розташована комплектація Elegance, яка додатково пропонує: датчики паркування спереду, камеру заднього виду, безключовий доступ і запуск двигуна Open&Start, комбіновану обробку салону Sparkle (екошкіра + тканина), сидіння водія з сертифікацією AGR, протитуманні фари, рейлінги сріблястого кольору, 16 -дюймові легкосплавні колісні диски, тд. Ціна Opel Crossland 1,2 Direct Injection Turbo 110 АКПП Elegance – від 640 600 грн.
- На вершині модельного ряду нового Opel Crossland розташована версія Ultimate, яка відрізняється наступним: система Grip Control, індивідуальні зсувні сидіння другого ряду, підлокітник для задніх пасажирів, 2-рівнева підлога багажника, комбіноване оздоблення салону Alcantara (замша + екошкіра), мультимедіа NAVI PRO з 8-дюймовим дисплеєм, 17-дюймові легкосплавні колісні диски, пакет «Park & Go» (контроль «сліпих зон» дзеркал заднього виду, система допомоги при парковці Park Assistant, панорамна камера заднього виду). Ціна Opel Crossland 2021 1,2 Direct Injection Turbo 110 АКПП Ultimate – від 696 800 грн.