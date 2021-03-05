Компактный кроссовер Opel Crossland потерял букву Х в названии, зато получил новую внешность и уровень комплектации.

Вместе с моделью Opel Mokka, обновленный кроссовер Opel Crossland стал одним из первых носителей нового фирменного стиля Vizor. Новая передняя часть включает в себя широкую черную глянцевую вставку с логотипом – “молнией”, а также хромированные молдинги, которые визуально связывают обе фары. Кроме того, изменился передний бампер и центральная серебристая вставка.

В задней части внимание привлекают новые тонированные фонари, которые эффектно подчеркивают фирменный дизайн крыльев, а также массивная черная глянцевая панель на задней двери. Наконец, автомобиль Opel Crossland 2021 получил полностью обновленный ряд легкосплавных колесных дисков: например, 17-дюймовые диски выделяются эффектным черно-серебристым окрасом.

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Кроссовер Opel Crossland 2021 также получил немало важных изменений внутри. Так, отныне для модели доступна новая мультимедийная система NAVI PRO с 8-дюймовым цветным сенсорным экраном, поддержкой технологий Apple CarPlay и Android Auto, штатной навигацией, Bluetooth, парой USB-разъемов. Водителя и переднего пассажира порадуют сиденья с сертификацией AGR, а задние пассажиры смогут выбрать для себя максимально удобную посадку благодаря возможности регулировки второго ряда сидений вперед/назад в диапазоне 150 мм. К слову: благодаря возможности регулировки сидений, багажник можно увеличить с 410 до 520 литров.

Наконец, автомобиль получил систему Grip Control, что позволяет адаптировать работу двигателя и трансмиссии для преодоления различной пересеченной местности: заснеженных дорог, песка и грязи. Также инженеры Opel установили новые пружины и амортизаторы для передней независимой подвески.

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Украинские покупатели могут выбрать новый Opel Crossland с атмосферным или турбо-мотором, классической “механикой” или современным 6-ступенчатым "автоматом".

Атмосферный 3-цилиндровый бензиновый двигатель Direct Injection 1,2 имеет мощность 82 л. с. и крутящий момент 118 Нм. Работая в паре с 5-ст. МКПП, данный силовой агрегат обеспечивает максимальную скорость 170 км/ч, разгон до 100 км/ч за 14,5 секунды. При этом нормативные расходы топлива в городе – 5,6 л на 100 км, на трассе – лишь 4,2 л на 100 км.

Для большей динамики и скорости – мотор Direct Injection Turbo 1,2: мощность 110 л. с. и крутящий момент 205 Нм, доступный уже на 1 750 об/мин. Данный двигатель сочетается с 6-ст. АКП, поэтому разгон до 100 км/ч проходит за 10,9 секунды, максимум – 187 км/час. Расход топлива также скромные: в городе – 5,9 л на 100 км, на трассе – 4,2 л на 100 км.

Opel Crossland дает покупателям еще больше возможностей для выбора - три новые комплектации вместо прошлых двух.