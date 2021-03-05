Компактный кроссовер Opel Crossland потерял букву Х в названии, зато получил новую внешность и уровень комплектации.
Вместе с моделью Opel Mokka, обновленный кроссовер Opel Crossland стал одним из первых носителей нового фирменного стиля Vizor. Новая передняя часть включает в себя широкую черную глянцевую вставку с логотипом – “молнией”, а также хромированные молдинги, которые визуально связывают обе фары. Кроме того, изменился передний бампер и центральная серебристая вставка.
В задней части внимание привлекают новые тонированные фонари, которые эффектно подчеркивают фирменный дизайн крыльев, а также массивная черная глянцевая панель на задней двери. Наконец, автомобиль Opel Crossland 2021 получил полностью обновленный ряд легкосплавных колесных дисков: например, 17-дюймовые диски выделяются эффектным черно-серебристым окрасом.
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Кроссовер Opel Crossland 2021 также получил немало важных изменений внутри. Так, отныне для модели доступна новая мультимедийная система NAVI PRO с 8-дюймовым цветным сенсорным экраном, поддержкой технологий Apple CarPlay и Android Auto, штатной навигацией, Bluetooth, парой USB-разъемов. Водителя и переднего пассажира порадуют сиденья с сертификацией AGR, а задние пассажиры смогут выбрать для себя максимально удобную посадку благодаря возможности регулировки второго ряда сидений вперед/назад в диапазоне 150 мм. К слову: благодаря возможности регулировки сидений, багажник можно увеличить с 410 до 520 литров.
Наконец, автомобиль получил систему Grip Control, что позволяет адаптировать работу двигателя и трансмиссии для преодоления различной пересеченной местности: заснеженных дорог, песка и грязи. Также инженеры Opel установили новые пружины и амортизаторы для передней независимой подвески.
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Украинские покупатели могут выбрать новый Opel Crossland с атмосферным или турбо-мотором, классической “механикой” или современным 6-ступенчатым "автоматом".
Атмосферный 3-цилиндровый бензиновый двигатель Direct Injection 1,2 имеет мощность 82 л. с. и крутящий момент 118 Нм. Работая в паре с 5-ст. МКПП, данный силовой агрегат обеспечивает максимальную скорость 170 км/ч, разгон до 100 км/ч за 14,5 секунды. При этом нормативные расходы топлива в городе – 5,6 л на 100 км, на трассе – лишь 4,2 л на 100 км.
Для большей динамики и скорости – мотор Direct Injection Turbo 1,2: мощность 110 л. с. и крутящий момент 205 Нм, доступный уже на 1 750 об/мин. Данный двигатель сочетается с 6-ст. АКП, поэтому разгон до 100 км/ч проходит за 10,9 секунды, максимум – 187 км/час. Расход топлива также скромные: в городе – 5,9 л на 100 км, на трассе – 4,2 л на 100 км.
Opel Crossland дает покупателям еще больше возможностей для выбора - три новые комплектации вместо прошлых двух.
- Стартовый вариант Edition предлагает все необходимое оборудование для безопасности и комфорта в каждой поездке: ABS и ESP, распознавания дорожных знаков, предупреждения о выходе из своей полосы движения (контроль рядности), шесть подушек безопасности, круиз-контроль, усилитель руля, 2-зонный климат-контроль, задние датчики парковки, мультифункциональный руль с кожаной отделкой, подлокотник для водителя, мультимедийная система Radio R 4.0 IntelliLink и 7-дюймовый сенсорный дисплей, подогрев сидений и подогрев руля, светодиодные фары Full LED, 2-цветную окраску кузова с черной крышей. Цена Opel Crossland 1,2 Direct Injection 82 МКПП Edition – от 499 300 грн, цена Opel Crossland 1,2 Direct Injection Turbo 110 АКПП Edition – от 608 400 грн.
- На уровень выше расположена комплектация Elegance, дополнительно предлагает: датчики парковки спереди, камеру заднего вида, бесключевой доступ и запуск двигателя Open&Start, комбинированную отделку салона Sparkle (экокожа + ткань), сиденье водителя с сертификацией AGR, противотуманные фары, рейлинги серебристого цвета, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, тд. Цена Opel Crossland 1,2 Direct Injection Turbo 110 АКПП Elegance – от 640 600 грн.
- На вершине модельного ряда нового Opel Crossland расположена версия Ultimate, которая отличается следующим: система Grip Control, индивидуальные сдвижные сиденья второго ряда, подлокотник для задних пассажиров, 2-уровневая пол багажника, комбинированная отделка салона Alcantara (замша + экокожа), мультимедиа NAVI PRO с 8-дюймовым дисплеем, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, пакет «Park & Go» (контроль «слепых зон» зеркал заднего вида, система помощи при парковке Park Assistant, панорамная камера заднего вида). Цена Opel Crossland 2021 1,2 Direct Injection Turbo 110 АКПП Ultimate – от 696 800 грн.