Немецкий автопроизводитель представил обновленный кроссовер Opel Crossland с фирменной стилистикой Vizor и измененным названием.

Opel Crossland 2021 модельного года получил новое фирменное лицо, которое дебютировало на меньшем кроссовере Opel Mokka с фирменным элементом Opel Vizor, характерным для всех новых моделей бренда, а также улучшенные ходовую часть и рулевое управление. Для обновленной модели доступно спортивное офорление GS Line + в дерзкой черно-красной цветовой гамме.

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Еще одним важным элементом обновления стала адаптивная система контроля тяги IntelliGrip. Эта система обеспечивает устойчивость и оптимальный уровень сцепления с дорогой на любых покрытиях и предусматривает пять различных режимов работы: асфальтовый Normal / On-road, снежный Snow, песочный Sand, грязевой Mud и ESP Off, который отключает системы стабилизации и контроля тяги на скорости до 50 км/час.

Opel Crossland также получил затемненные задние фонари, светодиодные противотуманные фары, хромированные накладки на пороги, новые легкосплавные диски на 16 и 17 дюймов и эргономичные передние сиденья. Задний диван сдвигается в продольном направлении на 150 мм, в зависимости от конфигурации, багажный отсек вмещает от 410 до 1255 литров груза.

Crossland будет иметь одну из трех мультимедийных систем: Radio BT, Multimedia Radio или Multimedia Navi Pro, в зависимости от комплектации, а более дорогие версии поддерживают Android Auto и Apple CarPlay. Также предусмотрены цифровые сервисы OpelConnect и беспроводная зарядка смартфонов.

Оснащение также может включать:

проекционный дисплей;

систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов;

камеру заднего вида;

продвинутый парковочный ассистент;

систему мониторинга слепых зон;

систему слежения за усталостью водителя;

интеллектуальный круиз-контроль.

Линейка моторов включает бензиновые агрегаты 1.2 (83 л. с., 118 Нм) 1.2 Turbo (110 л. с., 205 Нм) и 1.2 Turbo (130 л. с., 230 Нм), а также 1,5-литровый дизель с отдачей 110 л. с. и 250 Нм и 120 л. с. и 300 Нм.

Украинские официальные дилеры Opel вскоре начнут прием заказов на новый Crossland, который поступит в европейские дилерские центры к началу 2021 года. Сейчас Бренд Opel работает над формированием комплектаций для Украины, по предварительным данным первые поставки модели ожидаются в 2021 году.

Фото: Opel Crossland 2021 / Opel