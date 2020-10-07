Німецький автовиробник представив оновлений кросовер Opel Crossland з фірмовою стилістикою Vizor і зміненою назвою.

Opel Crossland 2021 модельного року отримав нове фірмове обличчя, яке дебютувало на меншому кросовері Opel Mokka з фірмовим елементом Opel Vizor, характерним для всіх нових моделей бренду, а також покращені ходову частину і рульове управління. Для оновленої моделі доступне спортивне оздоблення GS Line + в зухвалій чорно-червоній кольоровій гамі.

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Ще одним важливим елементом оновлення стала адаптивна система контролю тяги IntelliGrip. Ця система забезпечує стійкість і оптимальний рівень зчеплення з дорогою на будь-яких покриттях і передбачає п'ять різних режимів роботи: асфальтовий Normal / On-road, сніжний Snow, пісчаний Sand, грязьовий Mud та ESP Off, який вимикає системи стабілізації і контролю тяги на швидкості до 50 км/год.

Opel Crossland також отримав затемнені задні ліхтарі, світлодіодні протитуманні фари, хромовані накладки на пороги, нові легкосплавні диски на 16 й 17 дюймів і ергономічні передні сидіння. Задній диван зсувається в поздовжньому напрямку на 150 мм, в залежності від конфігурації, багажний відсік вміщує від 410 до 1255 літрів вантажу.

Crossland матиме одну з трьох мультимедійних систем: Radio BT, Multimedia Radio або Multimedia Navi Pro, залежно від комплектації, а дорожчі версії підтримують Android Auto і Apple CarPlay. Також передбачені цифрові сервіси OpelConnect і бездротова зарядка смартфонів.

Оснащення також може включати:

проекційний дисплей;

систему екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів;

камеру заднього виду;

просунутий паркувальний асистент;

систему моніторингу сліпих зон;

систему стеження за втомою водія;

інтелектуальний круїз-контроль.

Лінійка моторів включає бензинові агрегати 1.2 (83 к.с., 118 Нм) 1.2 Turbo (110 к.с., 205 Нм) та 1.2 Turbo (130 к.с., 230 Нм), а також 1,5-літровий дизель з віддачею 110 к.с. і 250 Нм та 120 к.с. і 300 Нм.

Українські офіційні дилери Opel незабаром почнуть прийом замовлень на новий Crossland, який надійде в європейські дилерські центри до початку 2021 року. Зараз Бренд Opel працює над формуванням комплектацій для України, за попередніми даними перші поставки моделі очікуються у 2021 році.

Фото: Opel Crossland 2021 / Opel