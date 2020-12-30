18:01, 30 декабря 0

Этот современный немецкий минивэн может выполнять огромное количество задач. Но самое главное – он способен доставлять удовольствие как водителю, так и пассажирам.

Не так часто бывает, что автомобиль имеет название, которое целиком и полностью отражает его суть. В случае с Opel Zafira Life произошло именно так – он очень объемный, дает ощущение наслаждения от управления и действительно предназначен для выполнения различных перевозок почти без ограничений.

Из большой семьи

Глобализация давно привела к появлению очень похожих автомобилей, продающихся под разными брендами. В нашем случае Toyota Proace Verso, Peugeot Traveller и Citroën Spacetourer являются очень близкими родственниками Opel Zafira Life. Однако каждый из этих автомобилей отличается своими особенностями дизайна передней части и имеет отличия в цене и комплектациях.

Если ориентироваться на внешность, то Opel Zafira Life имеет наиболее классический и уравновешенный вид из этой четверки. Во внешности здесь ощущается немецкая практичность, такое ощущение не покидает и в салоне.

Фирменная "опелевская" решетка радиатора, логотип с хромированной "молнией", бампер с большим воздухозаборником снизу и интегрированными ходовыми огнями и противотуманными фарами. Здесь нет ничего лишнего, все логично, симметрично и по-немецки прагматично.

Как в легковом авто

Первое впечатление от салона очень приятное. Хорошие материалы отделки: кожа, качественный пластик, очень неплохая эргономика. Но самое главное – пространство. Места в этом автомобиле – как в квартире. Даже взрослому человеку можно ходить между сиденьями, пересаживаться с места на место, не выходя из салона. А дети от такой свободы просто без ума! Конечно, только когда авто стоит.

Обзор просто замечательный – высокая посадка, огромные зеркала, камера заднего вида. К габаритам этого совсем не маленького автомобиля привыкаешь почти моментально. Через полчаса за рулем возникает ощущение "второй кожи" – как будто уже много лет подряд пользуешься Opel Zafira Life и привык к его размерам, как к собственным домашним тапочкам.

Конечно, такое ощущение возникает и из-за того, что очень многие детали салона знакомы по моделям-собратьям. 8-дюймовый сенсорный экран, аудиосистема с очень неплохим звучанием, USB, Bluetooth и возможностью подключения к смартфонам Android Auto и Apple Car Play – это уже норма даже в "автобусах" такого формата. А вот трехзонный климат-контроль и кнопка стартера – это уже роскошь, как по мне.

Как и у собратьев, у Opel Zafira Life очень удобная шайба автоматической коробки передач с кнопкой активации ручного режима рядом. Переключать передачи 8-диапазонного автомата можно подрулевыми лепестками. Это на первый взгляд странное решение может пригодиться, например, на затяжном спуске, когда возникает необходимость тормозить двигателем. Или просто для динамического и контролируемого ускорения.

Кубический выбор

Для нашего рынка Opel Zafira Life предлагается в двух комплектациях, двух вариантах длины и с двумя типами силовой установки. Самая простая версия имеет 2.0 литровый дизельный двигатель на 150 л. с. в тандеме с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Второй вариант – 2,0-литровый дизель на 180 л. с. и 8-диапазонный автомат. Как раз он у нас на тесте.

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Более дорогая комплектация Business Innovation отличается от доступной Enjoy кожаным салоном, хорошей аудиосистемой на 10 динамиков, проекционным дисплеем и рядом других приятных дополнений. При этом комплектацию Enjoy трудно назвать "бедной", ведь в ней есть даже подогреватель двигателя Webasto, хотя и без дистанционного управления. Самая доступная комплектация стоит 1 210 900 грн ($42 700), самая дорогая версия – 1 542 400 грн ($54 400).

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Для всех и каждого

По возможностям трансформации салона Opel Zafira Life можно считать чемпионом. Все сиденья среднего и заднего ряда здесь двигаются, складываются, переставляются и вынимаются. Предусмотрено огромное количество карманов, "бардачков", столиков, подстаканников и других удобств. Есть даже розетка на 220 вольт!

Конструкция кузова со сдвижными дверями с электроприводом очень удобная как на тесной парковке, так и, например, при высадке детей в школу – водитель всегда уверен, что дверь хорошо закроется, не повредит другие автомобили и не нанесет никому травм.

Удобство посадки на среднем ряду – как в бизнес-классе. Здесь можно легко сесть, закинув ногу на ногу или и вообще вытянуть их на всю длину. Третий ряд уже не столь комфортен, но он также очень удобен – проехать там несколько сотен километров можно без признаков дискомфорта. Что же касается багажника, то его объема хватит всегда. А если нет, можно двигать кресла или вообще их демонтировать.

Сладкий драйв

На ходу Opel Zafira Life с топовым силовым агрегатом способен подарить удовольствие водителю. Мощный двигатель и 8-диапазонный "автомат" делают большой вэн любителем динамичной, но в то же время уравновешенной езды. Хотя важно не переступать границу между динамичным и агрессивным вождением – ее Opel Zafira Life определяет очень четко.

Мощности вполне хватает и ощущается это главным образом на высоких скоростях. На хорошей дороге разогнаться до 150-170 км/ч для мощной Opel Zafira Life очень легкая задача. При этом обороты двигателя благодаря 8-диапазонной коробке передач держатся в районе 2–2,5 тысяч оборотов. Идеальная ситуация для экономичности и сохранения ресурса дизельного двигателя!

Управляемость, учитывая класс автомобиля, прекрасна. Конечно, "закладывать" пассажирский микроавтобус в виражи не стоит, но способность держать заданный курс и маневрировать на скорости лучше, чем у некоторых внедорожников. Отдельного внимания заслуживают тормоза – они очень чувствительные и способны легко выдерживать несколько активных торможений подряд.

Подвеска отрабатывает неровности дороги очень четко, разве что на больших ямах становится слышен звук ее работы. Одним из преимуществ длинной версии можно назвать повышенный комфорт – даже на плохой дороге пассажиры заднего ряда не жалуются ни на раскачивание, ни на чрезмерную жесткость подвески.

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Радует Opel Zafira Life и экономичностью. Довольно жесткий режим эксплуатации с пробками и эпизодической ездой на высоких скоростях привел к расходу дизеля в 7,8 литров на сотню. Очень приличный результат, учитывая класс авто.



Кому нужен

Лучшими другом Opel Zafira Life станет большой семье, в которой четверо или больше детей. Из множества автомобилей детям комфортнее всего именно в таких – больших и просторных. Прекрасно справится Zafira Life и с ролью "шаттла", скажем, между отелем и аэропортом. Не стыдно на таком автомобиле привезти сотрудников из офиса.

Что же касается комплектаций, двигателей, длины и цен – здесь выбор огромен. Но стоит помнить, что даже в самой простой и доступный комплектации уже есть огромный список оборудования, и "бедной" ее никак нельзя назвать.

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Автор: Евгений Гудущан

Фото: Андрей Яцуляк