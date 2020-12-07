09:05, сегодня 0

Столь универсальный автомобиль еще стоит поискать. Он одинаково хорошо подойдет как для семьи, так и для собственного малого бизнеса. Причем без всяких замечаний относительно комфорта.

В Украине работают почти два миллиона частных предпринимателей, и многим из них для успешного ведения собственного дела нужен надежный и вместительный транспорт. Благодаря собственному бизнесу они обеспечивают свои семьи, которым также надо ездить удобно и комфортно. Для этих двух задач покупать и эксплуатировать два автомобиля дорого и невыгодно. Даже если они не новые. Более разумное решение – приобрести один новый универсальный автомобиль "два в одном" – для бизнеса и семьи.

В чем разница

Именно таким вариантом может быть Opel Combo Life – легковой пассажирский минивэн, созданный на общей платформе с французским PSA и японской Toyota. У него есть французские "братья" Peugeot Rifter и Citroen Berlingo (японский вариант Toyota Proace City Verso в Украине не представлен), которые используют аналогичные агрегаты и даже кузова, однако внешне они отличаются существенно. Opel Combo Life, как и подобает немецкому автомобилю – наиболее "серьезный", выглядит монументально, а салон оформлен традиционно, в лучших традициях бренда.

Впереди – фирменная "опелевская" решетка радиатора, логотип с хромированными "крыльями" и массивный бампер. По-немецки сдержанный, без украшательств и макияжа – ничего лишнего. Никаких накладок и ярких элементов – в отличие от "родственников", он не стремится показаться кроссовером или стильным городским жителем.

Салон – огромный. Такое впечатление создает высокая крыша и значительная площадь стекла. Обзорность тоже на высоте, а уверенности при движении назад предоставляют большие зеркала и камера заднего вида (в минимальной комплектации – датчики парковки). Материалы интерьера качественные, хотя и не мягкие – все сделано скромно, но практично и добротно. Серый и черный пластик, кожаный руль от легковых моделей Opel, традиционная панель приборов, крутилка переключения света слева под рулем.

Дисплей мультимедиа и консоль коробки передач знакомы по моделям-побратимам. Но здесь никаких нареканий – приятно, что даже в базовых версиях присутствует 8-дюймовый сенсорный экран, аудиосистема на 6 динамиков, USB, Bluetooth и подключение к смартфонам на Android Auto и Apple Car Play. Ниже – двухзонный климат-контроль и кнопка стартера. А вы думали, что будем заводить авто ключом и кнопкой на ключе запирать двери? Разве что в начальной комплектации...

Интересно выполненный переключатель автоматической коробки передач – это круглая "шайба", расположенная на консоли. Рядом – кнопка включения ручного режима АКП. Передачи можно менять подрулевыми "лепестками" – как на спортивных автомобилях!

Длинный, короткий, мощный или не очень

Чтобы понять, насколько широк выбор модификаций Opel Combo Life, расскажем о них сразу. Украинские дилеры предлагают Opel Combo Life с двумя вариантами двигателей, коробок передач, комплектаций и длин кузова. Также есть возможность заказать дополнительный, третий ряд сидений – и тогда "Комбо" станет семиместным. Базовая версия – с 92-сильным 1,6-литровым дизелем и механической коробкой передач. Но по факту базовое в ней только название – есть вышеупомянутый экран мультимедиа, кондиционер, задний датчик парковки, складные задние сиденья, подогрев передних кресел и необходимый набор активных и пассивных систем безопасности. Она стоит 593 300 грн. ($20,9 тыс.) в коротком кузове и 628 000 грн. ($22 тыс.) в удлиненном.

Вариант с 1,5-литровым 130-сильным дизелем продается только с 8-ступенчатым "автоматом", причем в двух комплектациях. С этим силовым агрегатом даже более дешевая версия Enjoy имеет больше оборудования – например, системы Start/Stop, распознавания знаков, предупреждения о выезде из полосы и опасности столкновения, противотуманки и даже ассистент дальнего света. Такая версия стоит от 727 200 грн. ($25,6 тыс.).

Максимальная комплектация с двухзонным климат-контролем, легкосплавными дисками, стеклом багажника, открыващимся отдельно от двери, солнцезащитными шторками и столиками, стоит 786 000 грн. ($27,6 тыс.).

Получить индивидуальную цену на Opel Combo Life

Возможности трансформации

Чемпионом по универсальности и удобству Opel Combo Life делает его салон. А точнее, возможности его трансформации. Начнем с того, что двери второго пассажирского ряда здесь сдвижные, причем с обеих сторон. Это позволяет пассажирам выйти даже на тесной парковке, а если надо разместить с этой стороны коробки – это тоже удобнее, чем при традиционных дверях.

Все кресла, кроме водительского, не только имеют возможность складываться, но и образовывать при этом ровный пол. Это оценят те, кто возит товары в таре – она ​​не съезжает при движении. Груз может быть объемным, высоким и тяжелым. Ведь емкость багажника колеблется от 983 л в маленьком варианте (короткая база, все спинки подняты) до невероятных 2693 литра (длинная база, все спинки опущены, до потолка). Грузоподъемность тоже немалая – от 630 до 780 кг – почти как у пикапа! И длинные предметы помещаются – если сложить еще и спинку переднего сидения, то поместится длинномер на 2,5 метра. Что-то не влезло? На крыше есть рейлинги – установите отдельный багажник! И тогда точно все вещи из однокомнатной квартиры можно будет перевезти за одну "ходку".

Может показаться, что вся эта трансформация придумана для бизнесменов, а людям ездить здесь не очень удобно. Спереди все ок, а вот на втором ряду посадка действительно несколько вертикальная, к тому же изменить наклон спинки заднего ряда невозможно. Однако много и удобных решений: через широкие раздвижные двери на второй ряд просто заходить, во всех креслах есть крепления детских сидений ISOFIX. Второй ряд – это три отдельных сиденья с боковой поддержкой, хотя в других автомобилях третий на втором ряду – лишний. Для двух крайних пассажиров есть столики с подстаканником, шторки на окнах. За детьми водитель может наблюдать через специальное сферическое зеркало, и если они не слушают – заблокировать задние двери и окна (на задних дверях окна открываются, а так не всегда бывает в раздвижных дверях).

Также интересно: тест-драйв Opel Corsa

Чтобы разместить игрушки и конфеты, дети могут придумать целый квест. Ведь полочек и "карманов" здесь с десяток – в них помещается вещей на 93 литра. Например, два ящичка находятся под ногами пассажиров на втором ряду, огромный "козырек" над лобовым стеклом, большие карманы в дверях, над панелью приборов и целых два "бардачка".

Легковой характер

В движении Opel Combo Life совершенно не напоминает грузовой фургон. Скорее, кроссовер. Из-за высокой посадки и невероятного простора в салоне, а также эргономичности водительского места, чувствуешь себя очень уверенно.

130-сильный дизель с АКП тянет с низов, поэтому в городе "Комбо" разгоняется вровень, а порой даже резвее некоторых легковушек. 12,3 секунды до сотни для минивэна – очень неплохо, особенно если отметить, что старт куда более живой, чем динамика ближе к сотне. Да, выше 120 км/ч он едет неохотно, но где и зачем на нем "гонять"? Тем более, что высокий кузов не провоцирует на скоростные маневры. Другое дело, в городских условиях – достаточно информативный руль дает возможность быть очень маневренным в потоке. И радиус разворота невелик.

1,6-литровый двигатель, который комплектуется только "механикой", – не из новеньких и соответствует экологическому классу "Евро 5" – он подойдет для тех, кто любит "чувствовать" автомобиль и самостоятельно контролировать переключение передач. Более современный 1,5-литровый "Евро 6" с "автоматом" имеет гораздо лучшие характеристики – он разгоняет машину на 3 секунды раньше, а тратит горючего в среднем на литр меньше на каждую сотню км. А насколько более удобно ездить с АКП в городе! Поэтому между этими вариантами выбор АКП будет лучшим не только из-за другого уровня комфорта, а также из-за экономичности. Хотя владельцу современного двигателя "Евро 6" кроме дизтоплива приходится заправляться еще и жидкостью AdBlue.

Также в тему: Opel изменил логотип

Зато этот дизель показывает чудеса экономичности – даже в серьезных пробках борткомпьютер ни разу не показывал расход больше 6 литров на сотню, а за городом – на литр меньше. И это для высокого минивэна с массой 1,5 – 2,0 тонны!

Удивительно, но подвеска в Opel Combo Life тоже не напоминает грузовые "бусы" – настроена с филигранной немецкой точностью, она отрабатывает неровности плавно и тихо. Даже на "лежачих полицейских" нет тех резких звуков, которыми известны ненагруженные "пирожки".

На прямых автомобиль мягко и уверенно преодолевает километры, даже если покрытие дороги трудно назвать идеальным. Резко маневрировать из-за высокого кузова не хочется, да и не стоит. Тормоза прогнозируемые, хотя система предупреждения несколько раз срабатывала еще задолго до критического момента. То есть чтобы управлять этим автомобилем, не нужно особо напрягаться – можно даже получать удовольствие!

Что для кого?

Что в новом Opel Combo Life понравится семье, а что пригодится в бизнесе? Большие двери, раздвижные для второго ряда, отдельные сиденья для каждого пассажира, столики на спинках передних сидений и места для напитков – все это будет воспринято "на ура" и детьми, и тещей.

Легкое складывание задних сидений, которое создает совершенно плоскую поверхность, огромный багажник правильной формы, возможность забросить в него вещи через откидное стекло, значительная грузоподъемность – классно подойдет для бизнеса. А наличие просто невероятного количества ящичков и ниш для вещей пригодится всем, кроме жены. Ведь она никогда не найдет в этой машине "заначку".

Записаться на тест-драйв Opel Combo Life

Автор: Сергей Матусяк

Фото: Руслан Крайний