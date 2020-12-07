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Настільки універсальний автомобіль ще варто пошукати. Він однаково добре підійде як для сім'ї, так і для власного малого бізнесу. Причому без жодних зауважень щодо комфорту.

В Україні працює майже два мільйони приватних підприємців, і багатьом з них для успішного ведення власної справи потрібен надійний та місткий транспорт. Завдяки власному бізнесу вони забезпечують свої сім'ї, яким також треба їздити зручно і комфортно. Для цих двох завдань купувати й експлуатувати два автомобілі дорого і невигідно. Навіть якщо вони не нові. Значно розумніше рішення – придбати один новий універсальний автомобіль "два в одному" – для бізнесу й сім'ї.

У чому різниця

Саме таким варіантом може бути Opel Combo Life – легковий пасажирський мінівен, створений на спільній платформі з французьким PSA та японською Toyota. У нього є французькі "брати" Peugeot Rifter та Citroen Berlingo (японський варіант Toyota Proace City Verso в Україні не представлений), які використовують аналогічні агрегати і навіть кузова, однак зовні вони відрізняються суттєво. Opel Combo Life, як і личить німецькому автомобілю, – найбільш "серйозний", виглядає монументально, а салон оформлено традиційно, в кращих традиціях бренду.

Спереду – фірмова "Опелівська" решітка радіатора, логотип з хромованими "крилами" та масивний бампер. По-німецьки стриманий, без прикрас та макіяжу – нічого зайвого. Жодних накладок та яскравих елементів - на відміну від "родичів", він не прагне здатись кросовером чи стильним міським жителем.

Салон – величезний. Таке враження створює високий дах та значна площа скла. Оглядовість теж на висоті, а впевненості при русі назад надають великі дзеркала та камера заднього виду (в мінімальній комплектації – датчики паркування). Матеріали інтер'єру якісні, хоч і не м'які – все зроблено скромно, але практично та добротно. Сірий та чорний пластик, шкіряне кермо від легкових моделей Opel, традиційна панель приладів, крутилка перемикання світла ліворуч під кермом.

Дисплей мультимедіа та консоль коробки передач знайомі за моделями-побратимами. Але тут жодних нарікань – приємно, що навіть в базових версіях присутній 8-дюймовий сенсорний екран, аудіосистема на 6 динаміків, USB, Bluetooth та підключення до смартфонів на Android Auto та Apple Car Play. Нижче – двозонний клімат-контроль та кнопка стартера. А ви думали, що будемо заводити авто ключем і кнопкою на ключі замикати двері? Хіба що в початковій комплектації…

Цікаво виконаний перемикач автоматичної коробки передач – це кругла "шайба", розташована на консолі. Поряд – кнопка вмикання ручного режиму АКП. Їх можна міняти підкермовими "пелюстками" – як на спортивних авто!

Довгий, короткий, потужний чи не дуже

Щоб зрозуміти, наскільки широким є вибір модифікацій Opel Combo Life, розповімо про них одразу. Українські дилери пропонують Opel Combo Life з двома варіантами двигунів, коробок передач, комплектацій та довжин кузова. Також є можливість замовити додатковий, третій ряд сидінь – і тоді "Комбо" стане семимісним. Базова версія – з 92-сильним 1,6-літровим дизелем та механічною коробкою передач. Але по факту базова у ній тільки назва – є вищезгаданий екран мультимедіа, кондиціонер, задній датчик паркування, складні задні сидіння, підігрів передніх крісел та необхідний набір активних й пасивних систем безпеки. Вона коштує 593 300 грн. ($20,9 тис.) у короткому кузові та 628 000 грн. ($22 тис.) у подовженому.

Варіант з 1,5-літровим 130-сильним дизелем продається лише з 8-ступеневим "автоматом", причому в двох комплектаціях. З цим силовим агрегатом навіть дешевша версія Enjoy має більше обладнання – наприклад, системи Start/Stop, розпізнавання знаків, попередження про виїзд зі смуги та небезпеку зіткнення, протитуманки та навіть асистент дальнього світла. Така версія коштує від 727 200 грн. ($25,6 тис.).

Максимальна комплектація з двозонним клімат-контролем, легкосплавними дисками, склом багажника, що відчиняється окремо від дверей, та сонцезахисними шторками і столиками, коштує 786 тисяч грн. ($27,6 тис.).

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Можливості трансформації

Чемпіоном за універсальністю та зручністю Opel Combo Life робить його салон. А точніше, можливості його трансформації. Почнім з того, що двері другого пасажирського ряду тут зсувні, причому з обох боків. Це дає змогу пасажирам вийти навіть на тісній парковці, а якщо треба розмістити з цього боку коробки – це теж зручніше, ніж при традиційних дверях.

Усі крісла, крім водійського, не лише мають можливість складатися, а й утворювати при цьому рівну підлогу. Це оцінять ті, хто возить товари в тарі – вона не з'їжджає при русі. Вантаж може бути об'ємним, високим та важким. Адже місткість багажника коливається від 983 л в найменшому варіанті (коротка база, всі спинки підняті) до неймовірних 2693 літри (довга база, всі спинки опущені, до стелі). Вантажопідйомність теж немала – від 630 до 780 кг – майже як у пікапа! Та й довгі предмети поміщаються – якщо скласти ще й спинку переднього сидіння, то поміститься довгомір на 2,5 метри. Щось не влізло? На даху є рейлінги – встановіть окремий багажник! І тоді точно всі речі з однокімнатної квартири можна буде перевезти за одну "ходку".

Може здатись, що вся ця трансформація придумана для бізнесменів, а людям їздити тут не дуже зручно. Спереду все ок, а от на другому ряду посадка дійсно дещо вертикальна, до того ж змінити нахил спинки заднього ряду неможливо. Однак багато й зручних рішень: через широкі розсувні двері на другий ряд просто заходити, у всіх крісел є кріплення дитячих сидінь ISOFIX. Другий ряд – це три окремих сидіння з боковою підтримкою, хоча в інших авто третій на другому ряду – зайвий. Для двох крайніх пасажирів є столики з підстаканником, шторки на вікнах. За дітьми водій може споглядати через спеціальне сферичне дзеркало, і якщо вони не слухають – заблокувати задні двері і вікна (на задніх дверях вікна відчиняються, а так не завжди буває у розсувних дверях).

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Щоб розмістити іграшки та цукерки, діти можуть придумати цілий квест. Адже поличок та "кишень" тут з десяток – в них поміщається речей на 93 літри. Наприклад, два ящичка є під ногами пасажирів на другому ряду, величезний "козирок" над лобовим склом, великі кишені в дверях, над панеллю приладів та цілих два "бардачки".

Легковий характер

У русі Opel Combo Life абсолютно не нагадує вантажний фургон. Швидше, кросовер. Через високу посадку та неймовірний простір в салоні, а також ергономічність місця водія, відчуваєш себе дуже впевнено.

130-сильний дизель з АКП тягне з низів, тож в місті "Комбо" розганяється врівень, а деколи навіть жвавіше за деякі легковики. 12,3 секунди до сотні для мінівена – дуже непогано, особливо якщо відзначити, що старт куди більш жвавий, ніж динаміка ближче до сотні. Так, вище 120 км/год він їде неохоче, але де та й навіщо на ньому "ганяти"? Тим більше, що високий кузов не провокує на швидкісні маневри. Інша річ, у міських умовах – достатньо інформативне кермо надає змогу бути дуже маневреним у потоці. Та й радіус розвороту невеликий.

1,6-літровий двигун, який комплектується лише "механікою", – не з новеньких і відповідає екологічному класу "Євро 5" – він підійде для тих, хто любить “відчувати” автомобіль та самостійно контролювати перемикання передач. Більш сучасний 1,5-літровий "Євро 6" з "автоматом" має набагато кращі характеристики – він розганяє машину на 3 секунди раніше, а витрачає пального в середньому на літр менше на кожну сотню км. А наскільки більш зручно їздити з АКП в місті! Тому між цими варіантами вибір АКП буде кращим не лише через інший рівень комфорту, а навіть виходячи з економічності. Хоча власнику сучасного двигуна "Євро 6" окрім дизпалива доводиться заправлятись ще й рідиною AdBlue.

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Натомість цей дизель показує чудеса економічності – навіть в серйозних заторах борткомп'ютер жодного разу не показував витрати більше 6 літрів на сотню, а за містом – на літр менше. І це для високого мінівена з масою 1,5 – 2,0 тони!

Дивно, але підвіска у Opel Combo Life теж не нагадує вантажні "буси" - налаштована з філігранною німецькою точністю, вона відробляє нерівності плавно та тихо. Навіть на "лежачих поліцейських" немає тих різких звуків, якими відомі ненавантажені "пиріжки".

На прямих автомобіль м'яко та впевнено долає кілометри, навіть якщо покриття дороги важко назвати ідеальним. Різко маневрувати через високий кузов не хочеться, та й не варто. Гальма прогнозовані, хоча система попередження кілька раз спрацьовувала ще задовго до критичного моменту. Тобто щоб керувати цим авто, не потрібно особливо напружуватись – можна навіть отримувати задоволення!

Що для кого?

Що в новому Opel Combo Life сподобається сім'ї, а що стане в нагоді у бізнесі? Великі двері, розсувні для другого ряду, окремі сидіння для кожного пасажира, столики на спинках передніх сидінь та місця для напоїв – все це буде сприйняте "на ура" і дітьми, і тещею.

Легке складання задніх сидінь, що створює абсолютно пласку поверхню, величезний багажник правильної форми, можливість закинути в нього речі через відкидне скло, значна вантажопідйомність – класно підійде для бізнесу. А наявність просто неймовірної кількості ящичків та ніш для речей стане в нагоді усім, окрім дружини. Адже вона ніколи не знайде в цій машині "заначку".

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Автор: Сергій Матусяк

Фото: Руслан Крайній