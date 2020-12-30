18:01, 30 грудня 0

Цей сучасний німецький мінівен може виконувати величезну кількість завдань. Але найголовніше – він здатен приносити задоволення як водію, так і пасажирам.

Не часто так буває, що автомобіль має назву, яка цілком та повністю відображає його суть. У випадку з Opel Zafira Life сталось саме так – він дуже об’ємний, дає відчуття насолоди від керування та дійсно призначений для виконання різноманітних перевезень майже без обмежень.

З великої сім’ї

Глобалізація давно призвела до появи дуже схожих автомобілів, що продаються під різними брендами. У нашому випадку Toyota Proace Verso, Peugeot Traveller та Citroën Spacetourer є дуже близькими родичами Opel Zafira Life. Проте кожен з цих автомобілів вирізняється своїми особливостями дизайну передньої частини та має відмінності у ціні та комплектаціях.

Якщо орієнтуватись на зовнішність, то Opel Zafira Life має найбільш класичний та врівноважений вигляд з цієї четвірки. У зовнішності тут відчувається німецька практичність, не покидає таке відчуття і в салоні.

Фірмова "Опелівська" решітка радіатора, логотип з хромованою "блискавкою", бампер з великим повітрозабірником знизу та інтегрованими ходовими вогнями й протитуманними фарами. Тут немає нічого зайвого, все логічно, симетрично та по-німецьки прагматично.

Як у легковому авто

Перше враження від салону дуже приємне. Гарні матеріали оздоблення, шкіра, якісний пластик, дуже непогана ергономіка. Та найголовніше – простір. Місця у цьому автомобілі – як у квартирі. Навіть дорослій людині можна ходити між сидіннями, пересідати з місця на місце, не виходячи з салону. А діти від такої свободи просто шаленіють! Звичайно, лише коли авто стоїть.

Огляд просто чудовий – висока посадка, величезні дзеркала, камера заднього огляду. До габаритів цього зовсім не маленького автомобіля звикаєш майже моментально. Через пів години за кермом виникає відчуття "другої шкіри" – наче вже багато років поспіль користуєшся Opel Zafira Life та звик до його розмірів, як до власних домашніх капців.

Звісно, таке відчуття виникає і через те, що дуже багато деталей салону знайомі за моделями-побратимами. 8-дюймовий сенсорний екран, аудіосистема з дуже непоганим звучанням, USB, Bluetooth та можливістю підключення до смартфонів Android Auto та Apple Car Play – це вже норма навіть у "автобусах" такого формату. А от тризонний клімат-контроль та кнопка стартера – це вже розкіш, як на мене.

Як і у побратимів, у Opel Zafira Life дуже зручна шайба автоматичної коробки передач з кнопкою активації ручного режиму поряд. Перемикати передачі 8-діапазонного автомату можна підкермовими пелюстками. Це, на перший погляд дивне рішення, може стати у нагоді, наприклад, на затяжному спуску, коли виникає необхідність гальмувати двигуном. Або просто для динамічного і контрольованого прискорення.

Кубічний вибір

Для нашого ринку Opel Zafira Life пропонується у двох комплектаціях, двох варіантах довжини та з двома типами силової установки. Найпростіша версія має 2.0 літровий дизельний двигун на 150 к.с. у тандемі з 6-ступінчатою механічною коробкою передач. Другий варіант – 2,0-літровий дизель на 180 к.с. і 8-діапазонний автомат. Якраз він у нас на тесті.

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Дорожча комплектація Business Innovation відрізняється від доступнішої Enjoy шкіряним салоном, гарною аудіосистемою на 10 динаміків, проекційним дисплеєм та низкою інших приємних доповнень. При цьому комплектацію Enjoy важко назвати "бідною", адже у ній є навіть догрівач двигуна Webasto, хоча й без дистанційного керування. Найдоступніша комплектація коштує 1 210 900 грн ($42 700), найдорожча версія – 1 542 400 грн ($54 400).

Отримати індивідуальну ціну на Opel Zafira Life

Для всіх і кожного

За можливостями трансформації салону Opel Zafira Life можна вважати чемпіоном. Усі сидіння середнього та заднього ряду тут рухаються, складаються, переставляються та виймаються. Передбачена величезна кількість кишень, "бардачків", столиків, підстаканників та інших зручностей. Є навіть розетка на 220 вольт!

Конструкція кузова зі зсувними дверима з електроприводом дуже зручна як на тісній парковці, так і, наприклад, при висадці дітей у школу – водій завжди впевнений, що двері добре зачиняться, не пошкодить інші автомобілі та не завдадуть нікому травм.

Зручність посадки на середньому ряду – як у бізнес-класі. Тут можна легко сісти, закинувши ногу на ногу або й взагалі витягнути їх на всю довжину. Третій ряд вже не настільки комфортний, але він також дуже зручний – проїхати там кілька сотень кілометрів можна без ознак дискомфорту. Що ж стосується багажника, то його об’єму вистачить завжди. А якщо ні, можна рухати крісла, або взагалі їх демонтувати.

Солодкий драйв

На ходу Opel Zafira Life з топовим силовим агрегатом здатен подарувати задоволення водієві. Потужний двигун та 8-діапазонний "автомат" роблять великий вен любителем динамічної, але водночас врівноваженої їзди. Хоча важливо не переступати кордон між динамічним та агресивним водінням – її Opel Zafira Life визначає дуже чітко.

Потужності цілком вистачає, і відчувається це, головним чином, на високих швидкостях. Гарною дороою розігнатись до 150-170 км/год для потужної Opel Zafira Life можна дуже легко. При цьому оберти двигуна, завдяки 8-діапазонній коробці передач, тримаються у районі 2 – 2,5 тисяч обертів. Ідеальна ситуація для економічності та збереження ресурсу дизельного двигуна!

Керованість, з огляду на клас автомобіля, прекрасна. Звісно, "закладати" пасажирський мікроавтобус у віражі не варто, але за здатністю тримати заданий курс та маневрувати на швидкості – краще, ніж у деяких позашляховиків. Окремої уваги заслуговують гальма – вони дуже чуттєві та здатні легко витримувати кілька активних гальмувань поспіль.

Підвіска відпрацьовує нерівності дороги дуже чітко, хіба що на великих ямах стає чутно звук її роботи. Однією з переваг довгої версії можна назвати підвищений комфорт – навіть на поганій дорозі пасажири заднього ряду не скаржаться ані на розгойдування, ані на надмірну жорсткість підвіски.

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Радує Opel Zafira Life і економічністю. Доволі жорсткий режим експлуатації з пробками та епізодичною їздою на високих швидкостях призвів до витрати дизелю у 7,8 літрів на сотню. Дуже пристойний результат, враховуючи клас авто.

Кому потрібен

Найкращими другом Opel Zafira Life стане великій сім’ї, у якій четверо або більше дітей. Серед безлічі автомобілів дітям найкомфортніше саме в таких – великих та просторих. Прекрасно впорається Zafira Life і з роллю "шаттла", скажімо, між готелем та аеропортом. Не соромно на такому автомобілі возити співробітників з офісу.

Що ж стосується комплектацій, двигунів, довжини та цін – тут вибір величезний. Та варто пам’ятати, що навіть у найпростішій і найдоступніший комплектації вже є величезний список обладнання, тож "бідною" її ніяк не можна назвати.

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Автор: Євген Гудущан

Фото: Андрій Яцуляк