Французский хэтчбек поймали на фото без камуфляжа и он демонстрирует отличный вид.

Хотя шпионские снимки, как правило, не слишком увлекательные и раскрывают немного, покрытие на Peugeot 308 было частично снято, что дает нам достаточно подробный обзор будущего хэтчбека.

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Обновленная модель, несомненно, выглядит изысканно. На передней части царит полностью новая решетка радиатора, которая может похвастаться хромированными акцентами, которые лучами расходятся от нового логотипа в центре с головой Льва Peugeot.

Также на фото можно увидеть более спортивный передний бампер с трапециевидным впускным отверстием. Дизайнеры также предоставили хэтчбеку тонкие фары, которые перетекают в похожие на пазухи дневные ходовые огни. Другие заметные особенности включают скульптурный капот и эмблему "308" на передней части.

Хэтчбек имеет ярко выраженную плечевую линию. На передних крыльях размещены логотипы, а сами они выраженную рельефную форму, что перетекает в передние двери.

Задняя часть в основном закрыта, но можно заметить черный блестящий декор на заднем бампере и стильную двойную выхлопную систему. Задние фонари, похоже, также тонкие, скрытые от глаз.

Ожидается, что Peugeot 308 дебютирует в ближайшее время и будет предлагаться с различными двигателями. По предварительным данным линейка агрегатов будет включать бензиновые, дизельные, мягкие гибриды и плагин-гибриды. Ожидается, что одним из плагин-гибридов будет версия Peugeot Sport Engineered, которая может иметь около 300 лошадиных сил мощности для соперничества с Golf GTI.

Фото: шпионские снимки Peugeot 308 2021 года / Carscoops