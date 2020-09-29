В ТОП-10 продаж новых авто 6 "французов" и 4 – "немца". Ранее в ТОП-10 были преимущественно немецкие авто.

По результатам продаж новых легковых авто в августе 2020 года, Volkswagen Golf вновь возглавил рейтинг из 22 400 единиц. Однако французские модели наступают. Продукция PSA и Renault Group уже имеет 6 своих моделей в TOP-10, оставив лишь 4 позиции для Германии.

Например, в наиболее динамичном секторе рынка – компактных кроссоверов – на пике популярности Peugeot 2008 и Renault Captur. В B-классе наилучший спрос на Renault Clio и Peugeot 208, среди бюджетных хэтчбеков лидирует Dacia Sandero.

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В целом август стал провальным месяцем для европейских регистраций новых автомобилей. Продажи упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя после карантина продажи уже начали расти.

В целом, на рынке Европы зарегистрированы 881 897 новых легковых автомобилей, это самое низкое количество с 2016 года. С начала года приобретен 7 247 341 новый автомобиль, что на 33% меньше, чем в 2019 году, также это самый низкий результат за последнее десятилетие.