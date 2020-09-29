В ТОП-10 продажів нових авто 6 "французів" та 4 – "німця". Раніше в ТОП-10 були переважно німецькі авто.

За результатами продажів нових легкових авто в серпні 2020 року, Volkswagen Golf знову очолив рейтинг з 22 400 одиниць. Однак французькі моделі наступають. Продукція PSA і Renault Group вже має 6 своїх моделей у TOP-10, залишивши лише 4 позиції для Німеччини.

Наприклад, у найбільш динамічному секторі ринку – компактних кросоверах – на піку популярності Peugeot 2008 та Renault Captur. У В-класі найкращий попит на Renault Clio та Peugeot 208, серед бюджетних хетчбеків лідирує Dacia Sandero.

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Загалом серпень став провальним місяцем для європейських реєстрацій нових автомобілів. Продажі впали на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року, хоча після карантину продажі вже почали рости.

Загалом, на ринку Європи зареєстровано 881 897 нових легкових автомобілів, це найнижча кількість з 2016 року. З початку року придбано 7 247 341 нових автомобілів, що на 33% менше, ніж у 2019 році, також це найнижчий результат за останнє десятиліття.